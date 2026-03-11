La cuaresma en un solo bocado, la tapa cofrade conquista Alicante

Cada año, cuando la Semana Santa se acerca, Alicante se llena de una tradición gastronómica que ha logrado consolidarse como un evento imprescindible, las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma. Esta ruta culinaria, que fusiona lo mejor de la cocina alicantina con las tradiciones más arraigadas de la Cuaresma, ha alcanzado en su séptima edición un éxito rotundo, con más de 9.000 tapas servidas y menús especiales para quienes buscan experimentar los sabores más auténticos de la ciudad.

La oferta es diversa, con un total de 35 restaurantes participando en esta edición, desde los más tradicionales hasta los más innovadores, todos ofreciendo una propuesta que rinde homenaje a la cocina casera de siempre, pero con toques modernos que conquistan a locales y turistas por igual.

Entre todos los participantes, el 6 de abril se realizará el sorteo en el que los 5 ganadores serán obsequiados con premios. Los tres establecimientos con la tapa más votada recibirán un diploma acreditativo como primero, segundo y tercer tapa más votada.

Sabor a tradición con toques de innovación

Uno de los grandes atractivos de la ruta es la mezcla de lo tradicional con la creatividad de los chefs locales. En el restaurante Vinos y Risas La Gastrobodega, por ejemplo, Enrique Martínez ha decidido rendir homenaje a la cocina alicantina con un menú que destaca por sus productos locales y su toque contemporáneo. El arroz de bacalao y verduras es el plato estrella de su propuesta. "Es un arroz que está teniendo muy buena aceptación, con productos de Alicante y recetas de toda la vida", comenta Martínez.

No muy lejos de allí, en el restaurante Delta 3, la propuesta también apuesta por lo tradicional, pero con una elaboración cuidada y un toque personal. Joaquín García, chef del lugar, ha elegido una quiche lorraine con cebolla caramelizada y salsa bellei como su tapa cofrade. "Es la tapa que mejor sé hacer, y me parece una receta perfecta para estas jornadas", afirma García.

Pillame Confesá, el restaurante más reciente de la ruta, Marta y Jessica han apostado por algo más atrevido, "La Tentadora", una tapa de sardina ahumada con salsa de tomate cherry dulce, cebolla roja encurtida y aceitunas de cuquillo. "La gente nos viene a pedir esta tapa por la calidad de los productos locales", explican.

Un evento en crecimiento

Las Jornadas Gastronómicas de Cuaresma son también una gran oportunidad para impulsar la gastronomía local entre los visitantes. La concejala de Comercio, Lidia López, destaca que este evento invita a los turistas no solo a disfrutar de la gastronomía, sino a conocer el alma de la ciudad. "Hasta el 2 de abril invitamos a todos a vivir una experiencia gastronómica única y a disfrutar de nuestros barrios, mercados y la Semana Santa alicantina, que les sorprenderá", asegura López.

La vicepresidenta de Apeha, Irene Mas, subraya el éxito creciente de esta iniciativa que cada año se supera en número de participantes. "Cada año se suman más restaurantes, lo que refleja la gran acogida de estas jornadas. Estamos orgullosos de poder mostrar la calidad de nuestros productos y la creatividad de nuestros chefs", apunta Mas.

Por su parte, Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, señala que lo que comenzó como una pequeña propuesta hace siete años ahora se ha convertido en uno de los eventos gastronómicos más importantes de Alicante. "Agradecemos al Ayuntamiento y a APEHA su apoyo, ya que gracias a ellos lo que empezó con un solo menú los viernes se ha transformado en una cita con 35 restaurantes"

Menús viernes de Cuaresma y Tapa Cofrade 2026

Entre los restaurantes en los que se sirven los viernes los menús de Cuaresma se encuentran: Racó del Pla San Juan, Racó del Pla Alicante, Insensato Vermú y Anchoas, Sorell, Casa Pepe, Casa Riquelme, Poniente, Teselas, Cervecería Carvi, Gastrobar Jorge, Taberna la Vendimia, Casa Ibarra, La Barra del Ibarra, La Taverna del Racó del Pla, Pillame Confesá, Vinos y Risas la Gastroteca, Delta 3 y 2&tres Gastrobar.

Asimismo ya se puede votar en la web https://jornadascuaresmaalicante.com/ y en https://www.alicantehosteleria.com/ la mejor tapa del 2026. En esta edición entre las innovadoras propuestas donde se puede pedir la Tapa Cofrade destacan los restaurantes Nou pinet, Pipirana Vermut, Insensato, Teselas, Cervecería Carví, Chapeau San Juan, Gastrobar Jorge, Cervecería Portabella, Casa Ibarra, La Barra del Ibarra, La Vendimia, Delta 3, El Dragón Escamado, El Merengue, Vinos y Risas la Gastrobodega, Gastro Bar 2&TRES y Píllame Confesá.

