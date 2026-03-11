Derrumbe en la residencia de personas discapacitadas CAMP Santa Faz de Alicante

El techo de una caseta de almacenaje en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) Santa Faz de Alicante, en la zona del parking de motos de los trabajadores se derrumbó, la pasada madrugada sin causar daños personales. Así lo han confirmado a este diario varios empleados de este centro social, que llevan meses quejándose del mal estado de las instalaciones y sus condiciones de salubridad. Esta residencia es un complejo de cinco inmuebles en el que viven en torno a un centenar de personas con deterioro funcional y discapacidades físicas e intelectuales severas de entre 20 y 60 años.

"No ha habido heridos por la hora aunque podría haber pasado y esto demuestra una vez más que las infraestructuras de este centro no son seguras ni están acondicionadas para personas con discapacidad", afirman. El incidente ha afectado al techado que cubría un cuarto donde se guardan útiles de jardinería, que tenía un techado sobresaliente y que cubría parte de la zona donde se aparcan las motos en la residencia. Se ha producido coincidiendo con las intensas lluvias de los últimos días en Alicante.

La Plataforma de Profesionales del Sector Social insta al Consell a solucionar las plagas y hacer las desinfecciones pendientes

"Menos mal que no ha sido a las siete de la mañana ni en ningún horario en el que compañeros aparcan ahí, si no habría sido peor. Ayer sin ir más lejos -por el martes- se cayeron dos azulejos cuando un compañero cerró una puerta de acceso a la sala en una de las residencias", añaden.

Al respecto, desde la Conselleria de Servicios Sociales, competente de las instalaciones, confirman el incidente que ha afectado a "una caseta pequeña donde se guardan algunas cosas pero nada grave".

Zona precintada

"Gracias a Dios no ha pasado nada grave, ya no había ningún vehículo ni persona. Han precintado la zona", ha apuntado otro empleado. Esta caseta se ubica a la entrada de las instalaciones, al final de la zona de aparcamiento, y se accede desde el interior del centro.

La semana pasada, el PP y Vox bloquearon en las Cortes Valencianas una comisión de investigación sobre el deterioro de este complejo, donde tras una inversión de 1,5 millones de euros por parte del Consell los usuarios siguen sufriendo deficiencias en las instalaciones, e incluso varios familiares han llevado el caso a la Fiscalía. Compromís mostró fotos de los desperfectos y la suciedad de la residencia, tras las denuncias por la presencia de ratas y cucarachas y donde se ha constatado la existencia de baños estropeados y los profesionales afirman duchar a los usuarios con botas de agua pese a la reforma integral asumida por el ejecutivo autonómico.

Junto a la caseta afectada por los desprendimientos está el aparcamiento de motos de los trabajadores / INFORMACIÓN

La Generalitat ha defendido reiteradamente la intervención realizada entre 2024 y 2025 en esta residencia. Afirma que fueron unas obras de emergencia en la estructura de los edificios, en vigas, viguetas y hormigón, porque sufrían oxidación; así como en oficinas, talleres, aseos, zonas de circulación interior y exterior, y cubiertas.

Según la administración autonómica, "se ha adecuado de forma integral los baños de los módulos 1 a 5, se han renovado por completo instalaciones y acabados, la fontanería, la conexión con los sumideros, la grifería, espejos, barras de apoyo, suelos de vinilo y se han sustituido las puertas de los baños por modelos resistentes a la humedad".

Los familiares del centro CAMP Santa Faz han llevado las deficiencias a Fiscalía

Saneamiento

Desde la conselleria añaden que se mejoró la climatización y, en lo que respecta al saneamiento, se hizo "una renovación parcial de estas redes y pocería, aumentando el diámetro de las bajantes. También revestimiento y acabado de suelos vinílicos antideslizantes, y alicatado en paredes de baños, talleres y pasillo". Se pusieron, añaden, duchas impermeabilizantes y en espacios comunes con humedades se retiró el revestimiento dañado; se drenaron zonas exteriores para evitar la acumulación de agua que provocaba la humedad en la cimentación; se reforzó el cerramiento perimetral y se hicieron actuaciones de seguridad y accesibilidad.

Sin embargo, los familiares consideran que fue una reforma insuficiente y pusieron el caso en manos del fiscal jefe a través de un escrito en el que detallan las "deficiencias graves no atendidas por la Generalitat Valenciana". El Síndic de Greuges también ha emitido resoluciones tras recibir, hace dos años por última vez (también en 2019 y 2020), la queja de familiares por plagas y problemas en las infraestructuras, así como por la cifra insuficiente de fisioterapeutas para tratar a los residentes.

El Consell se comprometió en 2024, que es cuando el Síndic examinó el caso, a mantener las instalaciones.

Insalubridad

Este reciente derrumbe lleva a los trabajadores de las residencias públicas de Alicante a insistir en que "llevamos años alertando del mal estado de los centros y de los serios problemas de insalubridad y deterioro de las instalaciones. Desde la Plataforma de Profesionales del Sector Social instamos a la Conselleria de Servicios Sociales, Infancia y Familia a que se revisen los planes de prevención de riesgos laborales, y a que adopten medidas urgentes para evitar accidentes laborales y garantizar la seguridad del personal. Solucionen los problemas de plagas y desinfecciones pendientes con urgencia". De hecho, el Consell tenía previsto realizar una fumigación intensiva.

Los trabajadores de este centro y de otros de la provincia también han sufrido impagos. El próximo día 24 se celebrará en Alicante una nueva concentración del sector en demanda de que se les abone lo que se les sigue adeudando, desde hace ocho meses, a trabajadores de una decena de centros de mayores, menores y personas con diversidad funcional de Dénia; Villena; Alicante; Alcoy; y Torrevieja.