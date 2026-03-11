"El desafío de la longevidad", este jueves en el Club INFORMACIÓN de Alicante

El ciclo "Cerebro y Sociedad", que cuenta con el apoyo de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela, celebra una nueva edición con el objetivo de acercar al público los avances científicos relacionados con el cerebro y su impacto en la sociedad, dentro de la Semana del Cerebro organizada por el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Dentro de esta programación se organiza la mesa redonda “El desafío de la longevidad: ciencia y mente ante una vida más larga”, que tendrá lugar este jueves 12 de marzo a partir de las 19:00 horas en el Club INFORMACIÓN de Alicante, en Avenida Doctor Rico 17.

La entrada será libre hasta completar el aforo, lo que permitirá a cualquier persona interesada asistir y participar en el debate.

El encuentro reunirá a la profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias, Ángela Nieto; el catedrático de Medicina de la UMH y vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social Domingo Orozco; la científica titular del CSIC Silvia De Santis; y el científico titular, también del CSIC, José Vicente Sánchez Mut.

La sesión estará moderada por Jesús Mula Grau, profesor del Área de Periodismo de la UMH.

Esperanza de vida

Durante la mesa redonda se abordarán algunos de los grandes retos que plantea el aumento de la esperanza de vida en la sociedad actual. Los expertos analizarán cómo los avances científicos en neurociencia, medicina y biología están ayudando a comprender mejor el envejecimiento del cerebro y qué implicaciones tiene vivir más años para la salud mental, la investigación científica y la organización social.

Este encuentro pretende generar un espacio de reflexión y diálogo entre la comunidad científica y la ciudadanía sobre uno de los grandes desafíos del siglo XXI: cómo afrontar una vida cada vez más larga desde el conocimiento científico y la comprensión del cerebro humano.

Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias de Alicante / Alex Domínguez

Misterios

Durante esta Semana del Cerebro, los asistentes podrán explorar de manera interactiva y fascinante los misterios del cerebro, gracias a un completo programa diseñado para todas las edades y al entusiasmo de más de 140 voluntarios que hacen posible que cada edición sea única”, explica la directora del IN UMH-CSIC, Juana Gallar. Señala además que la iniciativa persigue “sembrar la curiosidad científica en las nuevas generaciones y fomentar su participación en la investigación, contribuyendo así al progreso de un área crucial para la sociedad”.

Desde el lunes más de dos mil alumnos de 62 centros de la Comunidad Valenciana visita el campus de Medicina de la UMH en Sant Joan para conocer, de primera mano, la investigación del cerebro y el sistema nervioso central que se lleva a cabo en Neurociencias.

Circuitos neuronales

El personal investigador realizará varios talleres didácticos: "Modelos animales en la investigación", "Ilusiones sensoriales", "Electrofisiología del cuerpo humano", "Genética y Biología Molecular", "Histología y nuevas técnicas para el estudio de los circuitos neuronales", "Neuroanatomía humana", "Realidad Virtual aplicada a la Anatomía Humana" y "Mujer y Neurociencia".

Además, todas las mañanas, varios investigadores e investigadoras impartirán minicharlas divulgativas sobre diferentes temáticas relacionadas con la neurociencia, como la ingeniería genética aplicada a nuevas terapias, la memoria y las emociones, el sueño, el funcionamiento de las neuronas o los efectos de las drogas en el cerebro. También se abordan cuestiones como el neurodesarrollo, la investigación sobre enfermedades como el alzhéimer, o cómo el entorno puede influir en los genes y en la memoria.

La Semana del Cerebro cuenta con la colaboración de los vicerrectorados de Investigación, de Estudiantes y de Planificación y Responsabilidad Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela de la UMH, la Dana Foundation; las empresas QUIMA S.L. y Leica Microsystems; la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia (FENS) y la Universidad Europea del Cerebro y la Tecnología (NeurotechEU).