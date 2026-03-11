Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
La publicación elabora todos los años un ranking en el que se valoran distintos criterios entre los que destacan la ratio de alumnos, las notas de Selectividad y Secundaria, idiomas e infraestructuras
Por sexto año consecutivo, la revista Forbes ha publicado su ranking de los 100 mejores colegios nacionales e internacionales de 2026. La publicación elabora un catálogo de centros privados y concertados a partir de 36 criterios objetivos de aquellos que se apunten en su lista y que son valorados por un comité de profesionales que evalúan diferentes factores.
Estos criterios se dividen en distintos bloques. Son los siguientes:
- 30 %. Ratio de alumnos por profesor, niveles en las clases para atender las necesidades de los alumnos, accesibilidad para alumnos con necesidades especiales, clases optativas y de refuerzo, profesores de apoyo y el porcentaje de alumnos que completa su vida escolar.
- 23 %. Nota media en la Selectividad, nota media final en Secundaria y Primaria.
- 18 %. Idiomas que se imparten, aula virtual, hardware para seguir las clases desde casa, opciones de Bachillerato y actividades no académicas y extraescolares.
- 12 %. Infraestructuras, transporte, servicio médico y otros servicios como fisioterapeuta, nutricionista, etc.
- 10 %. Tutorías, diversidad (género, raza, discapacidad, origen, religión, orientación sexual), gabinete de psicología, formación en derechos y seguridad ante delitos sexuales y ciberseguridad.
- 5 %. Precio o cuota mensual, lista de espera, porcentaje de antiguos alumnos que lleva a sus hijos, antiguos alumnos célebres.
- 2 %. Clases de finanzas, laico o no y obligatoriedad del uniforme.
Cinco colegios de Alicante
En la lista Forbes aparecen un total de cinco centros de la provincia de Alicante, todos ellos privados. En el listado del año pasado el número ascendía a 6. Todos ellos repiten y este año no aparece el Xabia International College, de Xàbia.
Los colegios de Alicante que aparecen en la revista Forbes son:
- Limonar International School Villamartín en San Miguel de Salinas. Destaca porque ofrece una doble titulación oficial española y británica, con un Bachillerato dual con un 80 % de la enseñanza en inglés. La propuesta educativa integra prácticas formativas en empresas, voluntariado, viajes internacionales y el Premio Duque de Edimburgo, junto a una escuela de música propia. Dispone de tres estudios musicales insonorizados, centro de estudios y una planta superior tipo loft con salón de actos y espacio escénico para Drama, recientemente renovado.
- King’s College School Alicante, en Alicante. También ofrece currículo británico desde los 2 años y es el único de la provincia que combina A-Levels y Programa del Diploma de Bachillerato Internacional. Integra innovación tecnológica con un uso responsable de la IA y la realidad virtual y no incluye pantallas en Infantil.
- Lady Elizabeth School, en Alicante. Con una amplia oferta lingüística y participación en programas internacionales, el centro también cuenta con viajes académicos y deportivos además de unas instalaciones con todos los servicios. Tiene una política de no móviles.
- Newton College, en Elche. Combina el Bachillerato Nacional con el Internacional y ofrece formación en idiomas y certificaciones externas. Destaca por su apuesta tecnológica y creativa y tiene equipo femenino de críquet.
- La Devesa School, en Elche. Tiene un Modelo Pedagógico Grupo Sorolla Educación (GSE), que combina el aprendizaje experiencial, las metodologías activas y el desarrollo de competencias transversales. Las instalaciones cuentan con un aula STEAM, un laboratorio de idiomas, aulas de creatividad y música, y un laboratorio Smart Lab.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Última hora de la dana en Alicante: Aemet mantiene mañana la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante