Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes

Por sexto año consecutivo, la revista Forbes ha publicado su ranking de los 100 mejores colegios nacionales e internacionales de 2026. La publicación elabora un catálogo de centros privados y concertados a partir de 36 criterios objetivos de aquellos que se apunten en su lista y que son valorados por un comité de profesionales que evalúan diferentes factores.

Estos criterios se dividen en distintos bloques. Son los siguientes:

30 %. Ratio de alumnos por profesor, niveles en las clases para atender las necesidades de los alumnos, accesibilidad para alumnos con necesidades especiales, clases optativas y de refuerzo, profesores de apoyo y el porcentaje de alumnos que completa su vida escolar. 23 %. Nota media en la Selectividad, nota media final en Secundaria y Primaria. 18 %. Idiomas que se imparten, aula virtual, hardware para seguir las clases desde casa, opciones de Bachillerato y actividades no académicas y extraescolares. 12 %. Infraestructuras, transporte, servicio médico y otros servicios como fisioterapeuta, nutricionista, etc. 10 %. Tutorías, diversidad (género, raza, discapacidad, origen, religión, orientación sexual), gabinete de psicología, formación en derechos y seguridad ante delitos sexuales y ciberseguridad. 5 %. Precio o cuota mensual, lista de espera, porcentaje de antiguos alumnos que lleva a sus hijos, antiguos alumnos célebres. 2 %. Clases de finanzas, laico o no y obligatoriedad del uniforme.

Una imagen de la Devesa School / INFORMACIÓN

Cinco colegios de Alicante

En la lista Forbes aparecen un total de cinco centros de la provincia de Alicante, todos ellos privados. En el listado del año pasado el número ascendía a 6. Todos ellos repiten y este año no aparece el Xabia International College, de Xàbia.

Los colegios de Alicante que aparecen en la revista Forbes son:

