Un nuevo pozo para la Samaritana en su paso por el Casco Antiguo

La mañana del Domingo de Ramos en Alicante no termina cuando pasa "la burrita". Apenas unos minutos después, el Casco Antiguo se llena de túnicas y música con la procesión de la Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz, una de las más singulares de la jornada por su marcado carácter juvenil y su estrecha relación con el colegio Inmaculada de los Jesuitas.

El cortejo parte desde la Basílica de Santa María y, desde allí, recorre algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad hasta completar un itinerario que combina tradición, recogimiento y una participación masiva de jóvenes y familias.

La hermandad mantiene una vinculación histórica con la comunidad educativa de los Jesuitas, algo que se refleja cada año en la composición del cortejo. "Es una hermandad muy participada por los Jesuitas y eso le imprime una alegría juvenil porque vienen casi todas las entidades del colegio y participan", explica el hermano mayor, Emilio Martínez.

Este año vamos a hacer un pozo nuevo para el paso de Jesús en Samaria. De esta forma se mejora el conjunto del paso Emilio Martínez — Hermano mayor

La novedad: un nuevo pozo para la Samaritana

La principal novedad de este año se centra en uno de los elementos más característicos del paso de Jesús en Samaria, que representa el encuentro entre Cristo y la mujer samaritana junto al pozo. "Este año vamos a hacer un pozo nuevo para el paso de Jesús en Samaria", destaca Martínez. La pieza original se encontraba deteriorada por el paso del tiempo, por lo que la hermandad ha decidido renovarla manteniendo el simbolismo de la escena. "De esta forma se mejora el conjunto del paso", explica el hermano mayor.

El itinerario recorre algunos de los enclaves más representativos del Casco Antiguo, dejando imágenes especialmente significativas. "Para mí hay dos momentos muy bonitos: cuando la procesión baja por Villavieja y la calle Mayor y hace la revirá hacia la catedral por Abad Penalva, y luego cuando pasa por Carrera Oficial con toda la hermandad dentro", señala el hermano mayor. Otro de los momentos más simbólicos se produce al final del recorrido, cuando los distintos tramos de la procesión se reúnen en la plaza de Santa María y se canta el himno de los Jesuitas.

El cortejo contará con la Agrupación de Tambores Inmaculada Jesuitas, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Amor de Alhama (Murcia) y la banda de cornetas y tambores Virgen de la Visitación de Alicante.

Tradición con raíces históricas

La hermandad actual se constituyó en 1954, cuando la Hermandad del Cristo del Mar tuvo a bien recuperar estas dos hermandades, aunque recoge la tradición de dos antiguas cofradías: la de la Samaritana y la de la Oración en el Huerto, ambas desaparecidas en 1931. Hoy, la corporación mantiene tres pasos en su cortejo: Jesús en Samaria, cuya talla anónima data del siglo XVIII, la Samaritana, obra de los Hermanos Blanco en 1955, el grupo de la Oración en el Huerto, obra del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, y la Santísima Virgen de la Paz, obra de Juan Ferrández Guitaví de 1861.

Para su hermano mayor, esa mezcla de historia, juventud y participación ciudadana es lo que hace única a esta procesión. "Yo la llamaría una procesión muy colorida, muy alegre de Domingo de Ramos y muy de verse, por lo que significa y por lo implicada que está la corporación de los Jesuitas en ella", apunta Martínez.