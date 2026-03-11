Alicante prepara obras de urgencia en el Museo de Hogueras y recurrirá al artista Pedro Soriano para restaurar los ninots

El Ayuntamiento de Alicante recurrirá a un contrato de urgencia para reparar los daños que la dana ha causado en la Casa de la Festa, y que han afectado a varios 'ninots indultats' de la exposición municipal. Según ha confirmado la concejala del área, Cristina Cutanda, la rotura de un toldo y de la claraboya que cubría la sala afectó a media decena de figuras. Por ahora, se han abordado medidas provisionales para cubrir el espacio y se espera a asegurar la zona para que pueda entrar el Gremio de Artistas a analizar el alcance del deterioro.

"Los servicios de Bomberos y Policía Local detectaron que se había desprendido un toldaje de la parte superior del edificio a causa de las rachas de viento y la acumulación de agua, lo que afectó a la claraboya y provocó la rotura. Esto lo que ha hecho ha sido humedecer los cinco ninots que estaban justo debajo, la mayoría obra de Pedro Soriano", ha avanzado Cutanda este mismo miércoles, quien ha añadido “ya está avisado el contratista que se encarga del mantenimiento de edificios, y ésos trabajos comenzarán el próximo lunes".

En concreto, según ha podido saber INFORMACIÓN, las piezas afectadas incluyen también trabajos de Ramón Marco, ya fallecido, quien cedió los derechos de restauración de sus obras al propio Soriano, por lo que será el encargado de todas las labores de reparación.

La Federació, preocupada por el patrimonio

Por su parte, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha mostrado su preocupación por lo ocurrido: "Por supuesto, estamos preocupados por el patrimonio que son los 'ninots indultats' de la fiesta oficial de Alicante". Tras ello, ha añadido que el ente gestor de la Fiesta estará "pendiente de algo tan importante como lo sucedido en el museo de Hogueras".

En este sentido, Olivares también se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento en los trabajos que tengan que desarrollarse a partir de ahora, según ha informado la Federació: "Me comuniqué con la concejala de Fiestas y me puse a su entera disposición para cualquier cosa que necesite de nosotros."

Desde el Gremio de Artistas, su presidente, Joaquín Rubio, ha celebrado que "a priori, parece que el asunto no es de gravedad, salvo algunas humedades y filtraciones en los ninots". Al respecto, ha añadido que "lo ocurrido no ha dado lugar a nada especialmente destacable en un accidente así". Por ahora, según Rubio, se han protegido temporalmente las figuras de nuevas inclemencias, especialmente en un contexto en el que muchos artistas se encuentran trabajando en las Fallas de València.

Las obras: de la sirena al caballo

Entre las figuras más afectadas, se encuentra una pieza elaborada por Pedro Soriano para la comisión de Santa Isabel en el año 1993. El ninot, que representaba a una sirena, contaba con el rostro de Olga Esplá, en aquel momento, belleza de la hoguera. "Era muy guapa y le puse al ninot su cara", ha comentado el artista.

Otra de las piezas afectadas ha sido el caballo, obra de Ramón Marco, que fue 'ninot indultat' en el año 1987, formando parte de la comisión de Ciudad de Asís. La pieza, un homenaje a la monarquía, portaba a lomos del corcel la figura del rey Felipe VI (entonces príncipe) y de su hermana la infanta Elena.

En cuanto al estado de los ninots, Soriano también ha manifestado su deseo de poder acceder a la sala lo antes posible para evitar daños mayores: "No puede ser que se tapen con plástico, eso causa más humedad. Hay que apartar las piezas para que se pueda trabajar en el museo pero tienen que secar al aire", ha defendido.