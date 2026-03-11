El retraso en reparar las torres del Ayuntamiento de Alicante pone en peligro los 200.000 euros de subvención

El gobierno municipal de Luis Barcala, obligado a "volar" con las obras de rehabilitación de las torres del Ayuntamiento si no quiere perder 200.000 euros de la Generalitat Valenciana. A principios de marzo, la Conselleria de Cultura anunció que concederá una subvención al ejecutivo local para la reparación del histórico edificio, con varios elementos precintados desde la caída de una cornisa en noviembre de 2024. Sin embargo, la convocatoria autonómica obliga a concluir los trabajos antes del mes de noviembre, algo que parece poco probable dado que el contrato (aún pendiente de licitar) contempla 8 meses de plazo de ejecución. No obstante, desde el departamento autonómico aseguran ser conscientes de esta situación y apuntan que se hará todo lo posible por acortar los tiempos.

Entre las condiciones exigidas por Cultura para acceder a los fondos autonómicos, tal y como se recoge en el Diari Oficial de la Generalitat, se recoge que las entidades beneficiarias tendrán el 30 de octubre de 2026 como plazo límite "para presentar la documentación justificativa de la ejecución completa de la actuación subvencionada". Además, el documento oficial añade que "dicho plazo no será prorrogable ni ampliable en ningún caso", por lo que "el incumplimiento de las obligaciones y condiciones impuestas podrá dar lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención", ya sea total o parcial.

Extracto de la convocatoria autonómica donde se fijan los plazos máximos de ejecución de las obras. / INFORMACIÓN

Unos márgenes que chocan de lleno con los plazos anunciados por el Ayuntamiento de Alicante para la rehabilitación de sus torres. El ejecutivo que dirige Luis Barcala anunció este mismo martes que ya ha aprobado el proyecto de reforma, con el visto bueno de la Conselleria de Cultura, y que espera licitar las obras en las próximas semanas. Una vez se adjudiquen, los trabajos se prolongarán durante al menos ocho meses. Esto extendería su ejecución, al menos, hasta el mes de noviembre, haciendo imposible el cobro de la citada subvención.

No obstante, desde la Conselleria de Cultura han apuntado a preguntas de INFORMACIÓN que ambas administraciones eran conocedoras de estos plazos y que, pese a lo estipulado en el futuro contrato, se trabaja en la intención de acortar al máximo los márgenes para poder ajustarse a la convocatoria autonómica.

El proyecto, al detalle

Según ha informado el ejecutivo municipal en un comunicado, las obras consisten principalmente en la reconstrucción y estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres, así como de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa que tuvo lugar a finales de 2024. También se contempla la estabilización estructural de las balaustradas y los pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro.

Del mismo modo, se llevará a cabo la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta a la altura de los balcones y de la cubierta superior de las torres, junto con la inclusión de una escalera de acceso para el futuro mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios.

A principios de marzo, el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura celebraron una reunión de trabajo para abordar la necesaria reparación del histórico edificio, que permanece con medidas de protección extraordinarias desde que se produjera la caída de cascotes de grandes dimensiones de una de las torres, en noviembre de hace dos años. En ese momento, se anunció que la Generalitat participará en la reparación de las torres con la aportación de 200.000 euros para su rehabilitación, mediante la subvención que ahora queda en el aire.