La Aemet mantiene el aviso amarillo en Alicante por lluvias persistentes en la provincia

La provincia de Alicante afronta este miércoles 11 de marzo una jornada todavía marcada por la inestabilidad meteorológica tras el paso de la dana que ha dejado fuertes lluvias en las últimas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos muy nubosos durante gran parte del día, con precipitaciones que podrían ser localmente persistentes en el tercio norte de la provincia.

Las lluvias tenderán a remitir a lo largo de la tarde, cuando se espera que la nubosidad comience a disminuir de forma generalizada en buena parte del territorio, dejando un ambiente algo más estable al final de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros se mantendrán prácticamente sin cambios respecto al día anterior. El viento soplará del nordeste en el litoral, aunque perderá intensidad durante la mañana, mientras que en el interior será flojo y variable, con predominio de la componente este.

Avisos meteorológicos activos en la provincia de Alicante

La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante hasta las 11:59 horas de este miércoles. Según el organismo estatal, las precipitaciones podrían dejar acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en zonas del norte de la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el miércoles comenzará con cielos muy nubosos y probabilidad elevada de lluvias durante la mañana. La posibilidad de precipitación alcanzará el 80 % a primera hora y se mantendrá alta durante el tramo central del día, aunque tenderá a desaparecer por la tarde, cuando el cielo comenzará a abrirse parcialmente. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados, con ambiente fresco pero estable en los valores respecto a la jornada anterior. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este durante el día y rachas suaves que apenas superarán los 5 km/h. La humedad seguirá siendo elevada, especialmente durante la mañana.

Elche suspende clases en tres centros y la lluvia ya supera los 69 litros junto al Martínez Valero / Axel Álvarez

El tiempo en Elche

En Elche, el miércoles arrancará con cielos muy nubosos y posibilidad de lluvias durante la mañana, con una probabilidad de precipitación que rondará el 65 % en las primeras horas y que se reducirá progresivamente a lo largo del día. Durante la tarde la nubosidad continuará presente, aunque ya sin precipitaciones destacables. Las temperaturas se moverán entre 9 y 17 grados, con ambiente fresco a primera hora y algo más templado al mediodía. El viento soplará flojo, con predominio de la componente norte al inicio del día y giro hacia el este en las horas centrales, mientras que la humedad seguirá siendo muy elevada.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el miércoles estará marcado por la lluvia durante buena parte de la jornada, especialmente en las primeras horas del día, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100 %. Los chubascos podrían mantenerse durante el tramo central del día, aunque con menor intensidad, y tenderán a remitir al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 16 grados, con ambiente fresco y húmedo junto al litoral. El viento soplará del norte al inicio del día, con rachas que podrían alcanzar los 25 km/h, para ir perdiendo fuerza a medida que avance la jornada.

El tiempo en Elda

En Elda, el miércoles se presenta con cielos muy nubosos y probabilidad alta de precipitaciones durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con valores cercanos al 75 %. Con el paso de la jornada, las lluvias tenderán a desaparecer y la nubosidad irá perdiendo intensidad hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 16 grados, con ambiente fresco durante todo el día. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte a primera hora y rachas que podrían alcanzar los 15 km/h, mientras que la humedad será muy elevada, especialmente al final del día.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el miércoles comenzará con cielos muy nubosos y probabilidad de lluvia durante la mañana, con valores que rondarán el 75 % en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las precipitaciones tenderán a desaparecer y el cielo irá abriéndose parcialmente por la tarde. Las temperaturas se moverán entre 11 y 16 grados, con ambiente suave pero húmedo junto al litoral. El viento soplará flojo de componente nordeste al inicio del día, con rachas que podrían alcanzar los 20 km/h, girando a este y perdiendo intensidad a lo largo de la tarde.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el miércoles comenzará con cielos muy nubosos y probabilidad de lluvia durante la mañana, con valores cercanos al 70 % en las primeras horas. Con el paso del día, las precipitaciones tenderán a remitir y aparecerán algunos claros durante la tarde, dejando un ambiente más estable al final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 18 grados, con una mañana fresca y un mediodía más templado. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente sur y este durante el día, mientras que la humedad seguirá siendo elevada.

Así ha sido la llegada de la tormenta a Torrevieja a primera hora de la mañana / INFORMACIÓN

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el miércoles comenzará con lluvias prácticamente aseguradas durante la mañana, con una probabilidad de precipitación del 100 % en las primeras horas del día. Los chubascos podrían mantenerse durante el tramo central de la jornada, aunque tenderán a remitir por la tarde, cuando el cielo empezará a abrirse. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 13 grados, con ambiente fresco durante todo el día. El viento soplará muy flojo y variable, con tendencia a la calma en muchos momentos, mientras que la humedad se mantendrá alta durante buena parte de la jornada.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el miércoles estará marcado por cielos muy nubosos y lluvias durante buena parte de la jornada, especialmente en las primeras horas del día, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 95 %. Los chubascos podrían mantenerse durante el tramo central del día, aunque tenderán a remitir por la tarde, cuando el cielo comenzará a abrirse parcialmente. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 16 grados, con ambiente fresco y húmedo junto al litoral. El viento soplará flojo de componente norte al inicio del día, perdiendo intensidad con el paso de las horas, mientras que la humedad seguirá siendo elevada durante gran parte de la jornada.