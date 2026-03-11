Tráfico en Alicante hoy: dos accidentes en la N-332 y la N-332a y 51 incidencias en 18 carreteras

La provincia de Alicante arranca este miércoles 11 de marzo de 2026 con 51 incidencias activas en 18 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada a las 09:32 horas. La situación más destacada afecta a varias vías principales por obras, obstáculos fijos y meteorología adversa, además de dos accidentes notificados hoy.

Los dos siniestros comunicados durante la mañana se localizan en la N-332, a la altura de Santa Faz, y en la N-332a, en Bacarot. En el primer caso, la incidencia fue registrada a las 07:54 horas en el kilómetro 113,05, en sentido creciente de la kilometración. El segundo aviso corresponde a la N-332a, en el kilómetro 98,586 de Bacarot, también en sentido creciente, y figura desde las 06:53 horas.

Más allá de esos accidentes, uno de los puntos con mayor afección esta mañana está en la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, donde hay corte total por obras en ambos sentidos desde las 07:46 horas. La incidencia, catalogada en nivel rojo, se prolongará en principio hasta el 27 de marzo a las 13:00 horas.

También sobresalen varias actuaciones por obras en la A-7, con cierres de arcén o de carril derecho en tramos de Ibi, Moralet, Altabix, La Estación y Albatera. En la zona de La Estación, además, se han comunicado varios obstáculos fijos en sentido Murcia durante primeras horas de la mañana.

En la red de alta capacidad, la AP-7 mantiene distintos puntos de atención. En Almoradí hay aviso por niebla desde las 08:51 horas, con advertencia de visibilidad reducida en ambos sentidos. A ello se suman las obras ya activas en el entorno de Agost y La Alcoraya, donde continúa un tramo afectado por corte total, cierre de carril y desvíos de circulación.

Otra incidencia relevante está en la A-70 entre Jubalcoi y Altabix, donde hay un corte móvil por obras desde las 08:10 horas y hasta el 12 de marzo a las 07:00 horas. En ese mismo horario figura también otro corte móvil en la A-31 entre Fontcalent y Alicante.

En carreteras secundarias se repiten avisos por obstáculos fijos en puntos como Carrús, Pego, Busot, San Miguel de Salinas, Planes, Aspe, Elda o Alcoy. Además, la CV-70 en Benasau sigue con varios tramos en obras y paso alternativo por un solo carril.

Con este escenario, la mañana deja un mapa de tráfico condicionado sobre todo por las obras programadas y por incidencias puntuales en accesos y carreteras del entorno de Alicante, Elche, la Marina Alta y la Vega Baja.