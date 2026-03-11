Tráfico en Alicante hoy: dos accidentes en la N-332 y la N-332a y 51 incidencias en 18 carreteras
La DGT registra esta mañana cortes por obras, niebla en la AP-7 y varios obstáculos fijos en vías de la provincia
La provincia de Alicante arranca este miércoles 11 de marzo de 2026 con 51 incidencias activas en 18 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada a las 09:32 horas. La situación más destacada afecta a varias vías principales por obras, obstáculos fijos y meteorología adversa, además de dos accidentes notificados hoy.
Los dos siniestros comunicados durante la mañana se localizan en la N-332, a la altura de Santa Faz, y en la N-332a, en Bacarot. En el primer caso, la incidencia fue registrada a las 07:54 horas en el kilómetro 113,05, en sentido creciente de la kilometración. El segundo aviso corresponde a la N-332a, en el kilómetro 98,586 de Bacarot, también en sentido creciente, y figura desde las 06:53 horas.
Más allá de esos accidentes, uno de los puntos con mayor afección esta mañana está en la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, donde hay corte total por obras en ambos sentidos desde las 07:46 horas. La incidencia, catalogada en nivel rojo, se prolongará en principio hasta el 27 de marzo a las 13:00 horas.
También sobresalen varias actuaciones por obras en la A-7, con cierres de arcén o de carril derecho en tramos de Ibi, Moralet, Altabix, La Estación y Albatera. En la zona de La Estación, además, se han comunicado varios obstáculos fijos en sentido Murcia durante primeras horas de la mañana.
En la red de alta capacidad, la AP-7 mantiene distintos puntos de atención. En Almoradí hay aviso por niebla desde las 08:51 horas, con advertencia de visibilidad reducida en ambos sentidos. A ello se suman las obras ya activas en el entorno de Agost y La Alcoraya, donde continúa un tramo afectado por corte total, cierre de carril y desvíos de circulación.
Otra incidencia relevante está en la A-70 entre Jubalcoi y Altabix, donde hay un corte móvil por obras desde las 08:10 horas y hasta el 12 de marzo a las 07:00 horas. En ese mismo horario figura también otro corte móvil en la A-31 entre Fontcalent y Alicante.
En carreteras secundarias se repiten avisos por obstáculos fijos en puntos como Carrús, Pego, Busot, San Miguel de Salinas, Planes, Aspe, Elda o Alcoy. Además, la CV-70 en Benasau sigue con varios tramos en obras y paso alternativo por un solo carril.
Principales incidencias de tráfico en Alicante esta mañana
La incidencia más grave es el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena.
También destacan:
- Accidente en la N-332 en Santa Faz
- Accidente en la N-332a en Bacarot
- Niebla en la AP-7 en Almoradí
- Obras en la A-7 en Ibi, Moralet, Altabix, La Estación y Albatera
- Corte móvil en la A-70 entre Jubalcoi y Altabix
- Corte móvil en la A-31 entre Fontcalent y Alicante
Con este escenario, la mañana deja un mapa de tráfico condicionado sobre todo por las obras programadas y por incidencias puntuales en accesos y carreteras del entorno de Alicante, Elche, la Marina Alta y la Vega Baja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos juristas advierten: 'En Les Naus de Alicante no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- Siete accidentes y retenciones en varias carreteras complican el tráfico en Alicante a primera hora
- El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
- El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
- Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Última hora de la dana en Alicante: Aemet mantiene mañana la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante