UGT se opone al nuevo decreto de Sanidad al entender que facilita la movilidad forzosa

El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià ha votado este miércoles en contra del nuevo decreto de selección y provisión del personal sanitario al considerar que empeora visiblemente las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores del sistema público valenciano de salud ya que, entre otros retrocesos, "precariza la carrera profesional y facilita la movilidad forzosa".

Tras varias reuniones técnicas, se ha celebrado la mesa sectorial de Sanidad en la que, con el rechazo de UGT, ha salido adelante una norma que también ahonda en la arbitrariedad en la selección y provisión de puestos, informa el sindicato. El resto de organizaciones representantes de los trabajadores también se ha opuesto salvo CSIF, que se ha abstenido.

Traslados

El sindicato denuncia, entre otras cuestiones, que la nueva regulación desliga los concursos de traslados de las Ofertas de Empleo Público y, además, lo hace sin la obligación de ofertar todas las plazas, lo que puede perjudicar las aspiraciones del personal con plaza que no tendrá prioridad a la hora de elegir determinados destinos.

Además, tal como UGT Serveis Públics PV alertó, el decreto "instaura la movilidad forzosa dentro de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (antes limitada a departamentos), de manera que podrá conllevar desplazamientos de decenas de kilómetros para los sanitarios y las sanitarias".

Asimismo, añaden, las adaptaciones de puesto de trabajo se abren al ámbito de estas agrupaciones "con el consiguiente perjuicio para el personal con problemas de salud".

Lucía Feijoo Viera

Favoritismo

Por otro lado, se considera que la eliminación del límite temporal de las comisiones de servicio abre la puerta a eternizar a los profesionales en determinados puestos y expone a la plantilla a situaciones de favoritismo.

"Un riesgo que se extiende a las jefaturas de servicio, que pierden la obligación de dedicación exclusiva y podrán compatibilizar su puesto con trabajos en la privada, y sobre las que el nuevo decreto plantea la posibilidad de prórrogas sucesivas cada cuatro años".

Dudas

Además, las gerencias se abren a personal ajeno a la Administración, lo que para el sindicato genera dudas respecto a una gestión de los recursos basada en criterios y principios públicos.

Así, UGT ha exigido a la Conselleria de Sanidad la retirada de este proyecto y la apertura de una negociación real que mejore la estabilidad, la transparencia y los derechos laborales, y no su recorte.