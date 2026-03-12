Alicante relanza las visitas a refugios de la Guerra Civil "sin ideologías" y con "la historia de los dos bandos" por exigencia de Vox

El Ayuntamiento de Alicante despeja las dudas sobre las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, tras exigir Vox que se "resignificara" el guion de las excursiones, y relanza el contrato para que entre en funcionamiento el próximo 20 de marzo. En los 6 recorridos diferentes se abordarán momentos históricos como el bombardeo del Mercado Central y se aportará contexto "sobre situación general de España al inicio de la Guerra Civil". Todo ello, después de que la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, anunciase que se iba a incluir en el contenido información relativa a "la represión de los dos bandos".

El gobierno de Luis Barcala ha anunciado este jueves que la próxima semana se retomarán las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Un contrato que llevaba listo para su adjudicación desde el pasado mes de noviembre, pero que fue paralizado por el ejecutivo popular en el marco de una nueva concesión a Vox, que exigía revisar el contenido, pese a que los técnicos consideraban "precisa" la propuesta de la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana.

A través de un comunicado, el Consistorio ha detallado el contenido de las seis rutas incluidas en el nuevo contrato: la primera de la plaza de Séneca a la de Balmis; la segunda de General Marvá a Músico Óscar Tordera y al Mercado Central; la tercera desde la plaza Castellón (Palmeretes) a la Fábrica de Tabacos; la cuarta pasando por el Ayuntamiento, la Explanada y el monumento al capitán del Stanbrook; la quinta entre las Torres de la Huerta y el monasterio de Santa Faz; y la sexta partiendo desde el refugio de Benalúa Sur y pasando por Casa Mediterráneo, Sanidad Portuaria y Club de Regatas hasta el Puerto de Alicante.

En estos itinerarios, de acuerdo con el comunicado del equipo de gobierno, se explicará "la contienda, así como la propia construcción de los refugios", además de "contextualizar el bombardeo de mayor relevancia de la ciudad". También "se rememorarán las vivencias de distintos testigos del bombardeo" y se relatarán "las situaciones vividas por la población durante la Guerra Civil".

"Que se cuente la historia de un bando y del otro"

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha asegurado que las visitas contarán "con el rigor histórico que merecen y contando la historia tal y como fue, sin juicios de valor y sin ideologías. Lo que hay es una historia que es lo que pasó durante la Guerra Civil. Queremos que se cuente tal y como fue, de un bando y de otro, la historia no la podemos cambiar".

La edil popular ha señalado que los responsables de las visitas "son profesionales" y que "no hay que decirles nada", pese a que el ejecutivo popular lleva meses tramitando la puesta en marcha del contrato, por la exigencia de Vox de supervisar los contenidos. Preguntada sobre qué tipo de represión sufrió el "bando nacional" en Alicante, Beldjilali se ha limitado a señalar que "en el centro de interpretación, en la sala de máquinas, hay un panel de los fallecidos de la dictadura, del bombardeo y del bando nacionalista".

Aunque la concejala de Cultura ha hecho hincapié en la necesidad de que las visitas a los refugios antiaéreos carezcan de "ideologías" o "juicios de valor", la edil popular no ha sabido aclarar si hasta ahora los recorridos contaban con ese componente ideológico que el PP quiere eliminar por exigencia de Vox, ya que ha reconocido no haberlos visitado hasta la fecha.