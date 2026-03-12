El Ayuntamiento pospone las obras del Teatro Principal de Alicante por el recurso de una licitadora

El Ayuntamiento de Alicante ha tenido que posponer por ahora el arranque de la rehabilitación del Teatro Principal después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya acordado la suspensión provisional del procedimiento a raíz del recurso presentado por una de las licitadoras excluidas del concurso. La medida supone un nuevo frenazo para una actuación largamente esperada en uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad, cuya fachada vuelve además a mostrar grietas y desperfectos visibles mientras la intervención sigue sin materializarse.

El origen del bloqueo está en la exclusión de la mercantil Escalar Estudio de Arquitectura dentro del proceso de contratación del Plan Director, el proyecto de rehabilitación y restauración de la fachada y la mejora de la sala de espectadores del teatro. Según la documentación del expediente, el Ayuntamiento acordó apartarla del procedimiento al considerar que no había justificado debidamente una baja anormal o desproporcionada en su oferta. Después de esa exclusión, el proceso siguió adelante con la clasificación del resto de propuestas y avanzó hacia la adjudicación, pero la firma recurrió ante el tribunal de contratación y pidió la paralización cautelar del expediente.

Esa suspensión es la que ahora obliga a dejar en pausa el procedimiento mientras se resuelve el recurso. El Plan Director queda bloqueado provisionalmente y con él se retrasa de nuevo el calendario de una rehabilitación que el propio Ayuntamiento había presentado como prioritaria por el estado del inmueble y por la necesidad de actuar sobre su fachada y sobre el patio de butacas.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha confirmado este jueves que las grietas visibles en el edificio están incluidas dentro de la actuación prevista y ha tratado de transmitir un mensaje de tranquilidad sobre la seguridad del teatro. “No hay ningún peligro, está todo asegurado”, ha sostenido la edil, que añadió que ya se han instalado mallas y que las primeras actuaciones previstas dam prioridad precisamente a la fachada principal y al patio interior, junto con la renovación de las butacas.

El problema es que ese plan vuelve a quedar en suspenso después de que afloren de nuevo las imágenes del deterioro en la fachada, con grietas visibles en la piedra, fisuras y señales de desgaste en distintos puntos del edificio. El resultado es otra imagen de atasco para un teatro que, sobre el papel, parecía haber empezado por fin a encarrilar su rehabilitación tras años de demora.

Seguimos con nuestro planteamiento y nuestra previsión, aunque dependemos de lo que tarde la resolución Nayma Beldjilali — Concejala de Cultura de Alicante

En agosto del año pasado, el Ayuntamiento anunció la licitación del Plan Director y de los proyectos necesarios para actuar sobre la fachada y la sala de espectadores. En octubre, el proceso quedó a un paso de la adjudicación. Y en diciembre, la Mesa validó la documentación presentada por la UTE propuesta para hacerse con el contrato y elevó la correspondiente propuesta de adjudicación. Sin embargo, el recurso de una de las empresas excluidas ha interrumpido ahora ese recorrido y obliga a esperar a que el tribunal se pronuncie.

Desde el gobierno local intentan mantener vivo el horizonte político con el que venían trabajando. Beldjilali asegura que el Ayuntamiento sigue sosteniendo su previsión de arrancar este año, aunque admite que todo depende de cuánto tarde en resolverse el recurso. “Vamos a depender de lo que tarde la resolución, si es cuestión de días o de meses”, señala. Ese matiz es relevante porque el propio consistorio evita ya fijar una fecha concreta de inicio mientras siga en pie la suspensión cautelar.

La paralización añade así un nuevo episodio a una rehabilitación que lleva años acumulando retrasos administrativos, bloqueos y anuncios sin traducción inmediata en obras. La actuación prevista no era menor. El Plan Director debe ordenar la transformación del edificio, identificar prioridades y dejar preparados tanto el proyecto de restauración de la fachada como el de mejora de la sala de espectadores. Además, el Ayuntamiento había destacado que la primera fase se centraría en lo más urgente, la envolvente exterior y el patio de butacas, dos de los puntos más sensibles del inmueble.

Comerciantes, vecinos y asociaciones del entorno llevan tiempo denunciando el mal estado del edificio, mientras la oposición ha insistido en que Alicante está dejando deteriorarse uno de sus símbolos culturales. La suspensión del procedimiento no resuelve ese debate; al contrario, lo reabre con más fuerza porque vuelve a alejar el momento de la intervención real.

En 2018 la Generalitat ingresó tres millones de euros para la reforma del teatro y, siete años después, la rehabilitación física sigue sin comenzar. Desde entonces, el proyecto ha atravesado bloqueos vinculados a la aportación del resto de propietarios, trámites previos, licitaciones y ahora también un recurso que vuelve a frenar el expediente.