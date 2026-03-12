Un centro de salud "peatonal" en Alicante que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida

La peatonalización de las calles del entorno del Ayuntamiento de Alicante está generando importantes problemas de acceso a los pacientes del centro de salud Santa Faz y a los profesionales sanitarios. Según han trasladado, se ha cerrado el acceso a la calle al convertirla en peatonal, lo que impide acceder con el coche hasta la puerta para dejar al paciente en el centro. Esta situación dificulta especialmente a personas mayores, dependientes o con movilidad reducida , que requieren ser acercadas lo máximo posible a la entrada del centro sanitario que depende del departamento de salud Alicante-Sant Joan.

A esta circunstancia se suma la propia configuración del edificio, que cuenta con siete medias plantas, numerosas escaleras y un único ascensor, lo que complica aún más la movilidad dentro de las instalaciones.

La falta de acceso rodado se une además a un problema de aparcamiento en la zona, que afecta tanto a los usuarios como al personal sanitario. Algunos profesionales se han visto obligados incluso a alquilar plazas de garaje en las inmediaciones ante la dificultad para estacionar cerca de su lugar de trabajo.

Avisos a domicilio

Esta situación repercute también en la atención domiciliaria. Según explican desde el Sindicato de Enfermería Satse, la mayoría de los avisos a domicilio deben realizarse caminando, salvo en los casos más alejados —como en las calles Virgen del Socorro o Valencia— debido a las dificultades para aparcar. Esto supone un problema para los profesionales, que además no disponen de autorización municipal para estacionar temporalmente sus vehículos mientras realizan estas visitas.

Pacientes y sanitarios, así como sus representantes sindicales, consideran necesario buscar soluciones que compatibilicen la peatonalización con la accesibilidad a un servicio esencial como es un centro de salud, por ejemplo habilitando zonas de parada para dejar pacientes o autorizaciones de estacionamiento para el personal sanitario durante las visitas domiciliarias.

Actividad en el centro de salud Santa Faz de Alicante / INFORMACIÓN

El centro de Salud Santa Faz atiende a una población con una importante presencia de personas mayores, por lo que garantizar un acceso adecuado al centro resulta fundamental para asegurar la equidad en la atención sanitaria.

Satse traslada otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del centro. Según explican, el centro de salud Santa Faz cuenta con nueve profesionales de Enfermería: siete de adultos, uno de pediatría y la coordinadora, que además de sus funciones de gestión realiza actividad asistencial. La distribución de turnos es de siete profesionales por la mañana y dos por la tarde, con una enfermera destinada a urgencias en el turno matinal.

Actividad comunitaria

El equipo desarrolla además una extensa actividad comunitaria, con programas de promoción y prevención de la salud como "La Escuela de Vida Saludable", así como charlas en centros sociales y colegios. La coordinadora del centro ejerce también como enfermera escolar, atendiendo a los centros educativos San Roque y San Antonio.

El centro dispone asimismo de una matrona compartida con el Centro de Salud de Gerona, un fisioterapeuta que acude una vez por semana desde el Centro de Salud del Cabo, un trabajador social y servicio de salud bucodental (higienista) compartido con el Centro de Salud de El Campello. La plantilla se completa con tres celadores y dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

Conductas adictivas

En el propio centro se encuentra además la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), integrada por una enfermera, dos psicólogos, un psiquiatra y un administrativo. Desde CC OO señalan que este servicio está pendiente de una actuación de mejora en sus instalaciones. En los últimos meses se ha reforzado la dotación con personal administrativo —del que antes no disponían— y se ha solicitado la incorporación de un TCAE. Haría falta un trabajador social específico para la unidad, cuyos espacios actuales resultan demasiado reducidos para la actividad que se desarrolla.

Otras necesidades de personal que se señalan son disponer de una matrona a tiempo completo, especialmente tras la puesta en marcha del programa de cribado de cáncer de cérvix, que ha incrementado la carga de trabajo.

Asimismo, consideran necesario aumentar la presencia del fisioterapeuta a más días por semana y ampliar la cobertura del servicio de seguridad. Actualmente, el centro dispone de un vigilante entre las 8:00 y las 19:00 horas —hasta las 21:00 los miércoles—, cuya presencia desde 2022 ha contribuido a reducir las agresiones verbales y los conflictos.

Además, el centro de salud cuenta con ocho médicos de Familia, dos pediatras y siete facultativos especialistas, según datos de UGT.

Dermatoscopio

En cuanto a infraestructuras y equipamiento, el área de Enfermería cuenta con tres consultas y media compartidas con los facultativos, mientras que entre las necesidades materiales pendientes se encuentran la llegada de tres otoscopios de pared y un dermatoscopio para el diagnóstico de lesiones cutáneas.

También se ha planteado la necesidad de sustituir la puerta de la sala de extracciones por una puerta corredera que facilite la movilidad.

Desde Comisiones señalan que, en términos generales, el centro mantiene una cobertura de personal adecuada, ya que las bajas registradas este año en médicos y enfermería han podido ser sustituidas. Además, indican que no es uno de los centros con mayores demoras asistenciales.

No obstante, consideran que falta una consulta adicional para médicos, una actuación que ya se encuentra incluida en los planes de obra previstos. Se han realizado mejoras en los baños del centro, ampliándolos y adaptándolos para personas con discapacidad, además de incorporar cambiadores para bebés.

Para concluir, sanitarios y pacientes coinciden en que es necesario abordar problemas de accesibilidad derivados de la peatonalización y seguir mejorando sus infraestructuras y recursos para garantizar una atención sanitaria adecuada a la población.