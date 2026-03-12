Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cada 75 minutos una persona entra en un programa de diálisis o recibe un trasplante

La asociación Alcer Alicante afirma que más del 40% de los casos de enfermedad renal crónica están sin diagnosticar

EL PERIÓDICO

J. Hernández

J. Hernández

Más de 2.500 personas conviven con enfermedad renal crónica en la provincia de Alicante, una cifra que mantiene una tendencia creciente, impulsada principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión.

Así lo indican con motivo del Día Mundial del Riñón desde la Asociación Alicantina para la lucha Contra las Enfermedades Renales Alcer, que destaca asimismo que durante el último año registrado, 214 personas iniciaron diálisis o se sometieron a un trasplante en la provincia y 7.300 en toda España, una cifra que ha aumentado más de un 30% en la última década. Esto supone que cada 75 minutos una persona entra en un programa de diálisis o recibe un trasplante renal.

Iniciativas en Alcer con motivo del Día Mundial del Riñón

Iniciativas en Alcer con motivo del Día Mundial del Riñón / INFORMACIÓN

Centros de referencia

En este sentido, Alicante se ha consolidado como referente en trasplante renal dentro de la Comunidad Valenciana. En 2025, el Hospital General Universitario de Alicante realizó 75 trasplantes renales, y el Hospital General Universitario de Elche alcanzó los 50, reforzando su papel como centros de referencia en este tipo de intervenciones.

La Sociedad Española de Nefrología y la Federación Nacional Alcer, junto a otras organizaciones sanitarias, han reclamado reforzar las políticas de prevención y diagnóstico precoz para frenar el avance de una patología que ya afecta al 15% de la población.

Esta enfermedad es considerada una “epidemia silenciosa”, ya que en sus primeras fases apenas presenta síntomas. De hecho, se estima que más del 40% de los casos están sin diagnosticar. Si la tendencia actual continúa, la enfermedad renal crónica podría convertirse en la quinta causa de muerte en España en 2040.

Grupos de riesgo

Ante esta situación, nefrólogos y asociaciones de pacientes insisten en la necesidad de reforzar la detección precoz, especialmente entre los grupos de riesgo como personas con diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedad cardiovascular, responsables de cerca del 40% de los casos.

En la provincia, Alcer es uno de los principales apoyos para las personas con enfermedad renal en la provincia y sus familias. Actualmente, cuenta con 706 socios y socias, entre pacientes, familiares y colaboradores.

Entre ellos cuenta con 236 personas trasplantadas; 243 reciben hemodiálisis hospitalaria; 174 se encuentran en enfermedad renal crónica avanzada y 20 realizan diálisis peritoneal en sus domicilios

Avanzado

Mª Carmen Román Ortega, su presidenta, destaca que "la enfermedad renal sigue siendo una gran desconocida para gran parte de la población. Muchos pacientes llegan al diagnóstico en fases avanzadas, por lo que insistimos en la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz para poder frenar su progresión y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen”.

La asociación ha instalado este jueves una mesa informativa en el Hospital del Vinalopó, en Elche, y otra en el Hospital de Sant Joan d'Alacant, con el objetivo de dar a conocer su labor y ofrecer información sobre la enfermedad renal, así como sobre los recursos disponibles para pacientes y familiares.

