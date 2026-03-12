Los docentes de la provincia de Alicante se constituyen en asambleas para preparar una huelga "masiva"

El hartazgo en la provincia de Alicante por las condiciones de trabajo en la enseñanza pública ha llevado a los docentes a elevar la presión contra la Conselleria de Educación. Los profesores se están constituyendo en asambleas en los centros educativos, de manera paralela a los sindicatos, con el objetivo de que la huelga educativa del próximo 31 de marzo sea lo más masiva posible.

Este jueves han salido a protestar a las puertas de los colegios e institutos con pancartas con lemas como "invertir en docentes es invertir en futuro", "el profesorado está harto, por una enseñanza libre y de calidad", "menos ratios, más profesores". Y es que las principales demandas en las que insiste el colectivo es la subida salarial para salir del vagón de cola de los peor pagados del país, en la bajada de las ratios ante una realidad educativa cada vez más heterogénea; en la renovación de las deterioradas infraestructuras educativas y en la protección del valenciano.

De esta manera, los profesores han optado por organizarse desde los centros para tener más fuerza y visibilidad, además de hacer partícipes a la comunidad educativa en una lucha que consideran que debe implicar también a las familias.

Docentes del IES 8 de marzo, reclamando más inversión en educación / INFORMACIÓN

Este nuevo episodio de protestas ha vuelto a sucederse en centros de toda la provincia ante la falta de avances en la negociación con el departamento dirigido por Carmen Ortí, quien desde su entrada al frente de la conselleria apeló a tender la mano a los docentes para dialogar, pero siempre desde la mesa en la que están representados los sindicatos.

Sin embargo, el comité de huelga, integrado por STEPV, CSIF, CCOO y UGT, ha venido denunciando la "falta de compromisos reales por parte de la Conselleria de Educación para concretar el calendario de negociaciones de la plataforma reivindicativa sindical" y ha decidido romper el periodo de gracia concedido a la nueva responsable autonómica con la convocatoria de un nuevo parón a finales de mes. Y no solo eso, para mayo ha anunciado una huelga indefinida. Pese a que la Administración aseguró que en marzo comenzarían las negociaciones, las organizaciones sindicales han criticado la falta de fechas concretas.

Profesores del IES El Pla, con pancartas en defensa de la educación pública / INFORMACIÓN

Las quejas

Los ánimos del profesorado se han tensado este curso, un colectivo que está denunciando una "situación límite" en los centros educativos y que ya ha paralizado la enseñanza con una huelga el pasado 11 de diciembre. Hace tan solo dos semanas, los profesionales volvieron a echarse a la calle en Alicante, València y Castellón para reclamar una mayor inversión en negociación.

Paralelamente, los sindicatos han entregado a Educación las decenas de manifiestos recibidos por los claustros, los consejos escolares de centro y las asambleas de profesorado que exigen la negociación inmediata de las mejoras laborales para el colectivo.

Denuncian que desde 2007 han perdido más de un 20 % de poder adquisitivo, mientras el coste de la vida no ha dejado de aumentar, lo que ha generado desmotivación entre el colectivo. Además, han alertado de que las ratios en las aulas siguen siendo inasumibles, con grupos de 30, 32 o incluso 35 alumnos, lo que, según aseguran, hacen prácticamente imposible una atención educativa individualizada y de calidad en unas clases donde cada vez hay más alumnos que no conocen el idioma o que tienen dificultades de aprendizaje.

Junto a ello se suma, la existencia de instalaciones deterioradas, edificios obsoletos, así como los barracones que se convierten en soluciones permanentes ante la falta de espacio.

Protesta de los profesores del CEIP Mediterrània y CEIP Graüll, de Xàbia / INFORMACIÓN

La izquierda se suma

El concejal del Grupo Municipal Socialista Emilio Ruiz ha participado en varias de las concentraciones y ha anunciado que los grupos de izquierdas registrarán una iniciativa que se debatirá en el próximo pleno para reclamar inversiones y mejores condiciones en los centros educativos.

“Seguimos apoyando las movilizaciones del profesorado para mejorar sus condiciones laborales, reducir las ratios y garantizar la calidad educativa. La comunidad educativa está harta de la dejadez y el abandono de los gobiernos de Pérez Llorca y Barcala. El alcalde no invierte lo que se necesita en el mantenimiento de las infraestructuras, no garantiza la estabilidad de la plantilla de conserjes y masifica las aulas”.