La Dolorosa estrena restauración tras un sufrido regreso de 2025

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa se prepara para su salida el próximo Domingo de Ramos con la esperanza renovada tras un año difícil. La procesión, que arranca desde el Convento de las Capuchinas, tiene como principal novedad este año en la restauración de la Virgen Dolorosa, realizada tras un incidente sufrido en su regreso a la estación penitencial en 2025, cuando una rama dañó su cuello. Además, la cofradía ha trabajado en la modernización del trono de la Virgen para evitar futuros percances mientras que el Cristo del Hallazgo que estrenará corona de espinas.

La procesión, repleta de novedades este año, saldrá desde el Convento de las Capuchinas y su itinerario incluirá varios puntos destacados de la ciudad entre los que se encuentra avenida de la Constitución, la calle Labradores y el encuentro en la plaza San Cristóbal. El acompañamiento musical también tiene su importancia en esta procesión en la que participarán la Banda de Tambores del Colegio Jesús-María de Villafranqueza y la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza.

Hemos invertido en el trono de la Virgen para que no sea tan alto y poder evitar futuros percances Eva Bertomeu — Hermana mayor

Un accidente que marcó la historia

La restauración de la imagen de la Virgen Dolorosa se hizo imprescindible tras el incidente ocurrido en 2025, cuando la figura sufrió daños debido a una rama durante el recorrido de la estación penitencial de Alicante. "Este año tenemos pocas novedades porque nos hemos centrado en subsanar los daños que ocurrieron el año pasado. La Virgen Dolorosa sufrió un accidente durante la subida a la estación penitencial que le afectó al cuello, y debido a la antigüedad de la talla, se tomó mucho interés en su restauración", explica Eva Bertomeu, hermana mayor de la cofradía.

La imagen de la Virgen, que data de 1803, ha sido restaurada por el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, una labor que no solo se ha realizado en el cuello de la talla, sino también a sus brazos, que tenían falta de movilidad debido a su antigüedad. Aunque el esfuerzo de restauración no se limitó solo a la imagen de la Virgen. "Hemos invertido en el trono de la Virgen para que no sea tan alto y poder evitar futuros percances y este año bajará a Alicante desde Villafranqueza con una plataforma más baja y desmontable", destaca Bertomeu.

Además de la restauración de la talla, el Cristo del Hallazgo estrenará una importante donación que completará el cortejo procesional. "Una devota del Cristo ha donado una corona de espinas para la imagen, que ya estaba algo deteriorada por el paso del tiempo", menciona Bertomeu, destacando el valor simbólico de este gesto.

La fuerza de la Tradición

La procesión del Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa tiene su origen en el barrio de Villafranqueza, desde donde la Cofradía, formada principalmente por los vecinos de este popular barrio alicantino, comenzó a gestarse en 1992. Su primera salida tuvo lugar el Domingo de Ramos de 1993, y desde entonces, ha sido una de las citas más esperadas de la Semana Santa alicantina.

Noticias relacionadas

Las imágenes titulares, el Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa, tienen un valor histórico incalculable. La imagen del Cristo, que proviene del Convento de las Capuchinas de Alicante, fue donada en 1777 por Lluisa Conca i Amorrich, quien la heredó de su madre. Por su parte, la Virgen Dolorosa, una obra encargada por el Regidor Real de Alicante en 1803, ha sido restaurada, permitiendo a la cofradía seguir honrando la devoción popular que suscita esta imagen. Este Domingo de Ramos, cofradía dará una nueva muestra de fe, restauración y tradición, mientras la ciudad de Alicante se prepara para recibir con fervor estas imágenes de gran valor histórico y artístico.