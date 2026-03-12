El futuro de las zonas verdes de Alicante: del paseo litoral al gran parque de viñedos

El Ayuntamiento de Alicante arranca el segundo proceso participativo para la elaboración del futuro Plan General. Una consulta pública iniciada por el ejecutivo municipal de Luis Barcala, que retrasará la aprobación del documento, al menos, hasta verano y que abordará seis temáticas fundamentales del planeamiento urbanístico. Este mismo jueves, la mesa técnica convocada por el Consistorio se ha centrado en la infraestructura verde y los espacios naturales de la ciudad.

La primera de las conversaciones ha sido moderada por José Ramón Navarro Vera, catedrático de Urbanística de reconocido prestigio, que ha arrancado el aplauso de los presentes en varios momentos de su intervención, debido a su habitual tono reivindicativo: "Os vemos de año en año, pero la participación debería de ser más continua para todos", ha señalado.

Al respecto, Navarro Vera ha añadido que "un proceso de participación en el planeamiento debería iniciarse con una reflexión previa sobre qué idea, modelo o paradigma se propone para dirigir el camino de esta ciudad hacia el futuro" y ha lanzado una reflexión: "Muchos ciudadanos, entre los que me encuentro, no nos reconocemos en esa ciudad".

Tras la introducción, la directora general del Plan General, Leticia Martín, ha expuesto algunas de las grandes infraestructuras verdes que contempla el borrador del nuevo PGOU. Entre ellas, Martín ha destacado el gran paseo litoral de 21 kilómetros lineales o el futuro parque de viñedos en el entorno de las Torres de la Huerta, que pretende renaturalizar la zona y recuperar la huerta alicantina.

Las voces de los expertos

Posteriormente, distintos expertos en urbanismo del ámbito universitario, profesional y administrativo, han debatido sobre la importancia de las zonas verdes y el suelo no urbanizable en la ciudad.

En este sentido, el jefe de servicio dirección territorial de Urbanismo de Alicante, Juan Pedro Carrión, ha valorado como una opción "bastante interesante" que se mantenga en 20.000 metros el mínimo para poder construir en suelo no urbanizable: "No conozco otro plan que lo haga", ha añadido.

Tras ello, Clara García Mayor, arquitecta y profesora titular de Urbanística en la UA, ha afirmado que "el PGOU puede convertir intenciones en criterio y en estrategia", por lo que ha abogado por "ver qué se puede hacer para que esa naturaleza se haga real" en el futuro de la ciudad. "A veces pensamos que las zonas verdes son agradables, pero accesorias y la ciencia nos dice justo lo contrario", ha defendido.

Barcala: "Nunca se había llegado tan lejos"

La jornada ha sido inaugurada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien ha sacado pecho de que "la renovación del PGOU, desde 1987 nunca había llegado tan lejos". Según el regidor, "el plan plantea la visión de Alicante como la capitalidad de una provincia y la ciudad central de un sistema metropolitano", y ha animado a la ciudadanía a presentar propuestas que, en la última consulta ciudadana, no se introdujeron en el borrado: "Hubo propuestas que quedaron fuera por falta de concreción, es el momento de volver a plantearlas".

Respecto a ese proceso participativo previo, impulsado el pasado 2025 por la Concejalía de Urbanismo, entonces dirigida por Rocío Gómez, que dimitió tras el escándalo de las viviendas protegidas, el alcalde he elogiado el trabajo de la directora general del PGOU, Leticia Martín: "Hemos llegado hasta aquí y no lo hemos hecho solos. Podría agradecer al concejal de Urbanismo, pero quiero hacerlo especialmente a la directora general, que para eso se nombró una directora general, para que formara un equipo capaz de sacar adelante el PGOU", ha indicado Barcala, sin alusión alguna a la exedil popular.

NOTICIA EN ELABORACIÓN