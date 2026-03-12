La izquierda alicantina reacciona a la propuesta de vivienda de Llorca: "Transforman el suelo público al servicio de intereses privados”

Un anuncio y muchas reacciones. La propuesta planteada el miércoles por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en materia de vivienda, no ha generado consenso en el ámbito político.

El jefe del Consell propuso la construcción de 120.000 viviendas en el conjunto de la Comunidad en suelos dotacionales de titularidad municipal y en terrenos en manos de la administración local. Estos terrenos acumulan, según cálculos del ejecutivo autonómico, en el conjunto de la Comunidad, 8 millones de metros cuadrados, pero el presidente considera que con el uso de la mitad de este espacio, 4 millones de metros cuadrados, sería suficiente para llevar a cabo su propósito.

Desde la izquierda no aprueban esta idea. En el Ayuntamiento de Alicante, el principal grupo de la oposición, el PSOE, considera que la propuesta “demuestra que el modelo del PP pasa por utilizar el patrimonio público como un negocio inmobiliario, transforman el suelo público al servicio de intereses privados, como ya hemos visto en el caso de Les Naus”. Son palabras de la portavoz socialista, Ana Barceló, que se refiere al escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.

Utilizar suelo dotacional para fines inmobiliarios supone renunciar a equipamientos que la ciudad lleva años reclamando Ana Barceló — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante

“Tras la trama urbanística del PP en ese residencial, lo último que necesita Alicante es que el suelo destinado a dotaciones vuelva a ponerse al servicio de operaciones especulativas”, concluye Barceló, que considera que “Alicante tiene barrios que necesitan centros de día para personas mayores, bibliotecas, infraestructuras educativas o equipamientos sociocomunitarios, y ese suelo existe precisamente para garantizar esos servicios públicos", y “utilizarlo para fines inmobiliarios supone renunciar a equipamientos que la ciudad lleva años reclamando”.

Compromís y EU-Podemos

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, cree que “esto no va de vivienda pública” y que en el Consell “ven el territorio como un solar para especular”. Apunta que “el suelo dotacional es necesario para construir colegios, centros de salud, instalaciones deportivas, centros de día para mayores, para personas con discapacidad o con problemas de salud mental”, y subraya que en barrios como “el PAU 1, el PAU 2, el nuevo PAU 9, Vistahermosa Norte o San Gabriel faltan dotaciones y servicios públicos”.

La Generalitat debería facilitar e instar a que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas para poder intervenir el mercado de la vivienda y frenar la subida abusiva de los alquileres Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Mas cree que el presidente de la Generalitat “debería facilitar e instar a que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas para poder intervenir el mercado de la vivienda y frenar la subida abusiva de los alquileres”, así como “sacar a la luz las cerca de 20.000 viviendas vacías que existen" y “construir vivienda pública en suelo público, que es donde debe hacerse”.

El otro grupo de izquierdas con representación en el Ayuntamiento de Alicante, Esquerra Unida-Podemos, considera que si se renuncia al suelo dotacional “se resuelve un problema creando otro a medio plazo”, dice su concejal y portavoz, Manolo Copé.

Cambiar suelo para colegios, centros de salud o equipamientos por vivienda puede sonar bien en un titular, pero es pan para hoy y problemas para mañana Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante

El edil cree que “habría que explorar otras medidas” como “movilizar viviendas vacías, utilizar suelo público residencial disponible o ampliar el parque público de vivienda con planificación”, ya que “cambiar suelo para colegios, centros de salud o equipamientos por vivienda puede sonar bien en un titular, pero es pan para hoy y problemas para mañana”.

Siempre que no haya otras infraestructuras proyectadas y necesarias como un colegio o un centro médico es necesario facilitar la construcción de vivienda pública Óscar Castillo — Concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante

La derecha, entre matices

Los grupos del PP y Vox en el Ayuntamiento de Alicante sí que ven con buenos ojos la medida anunciada por Llorca. Por parte de la ultraderecha, el concejal Óscar Castillo cree que “hay que huir de la política de vivienda cero que llevó a cabo el Botánico y siempre que no haya otras infraestructuras proyectadas y necesarias como un colegio o un centro médico es necesario facilitar la construcción de vivienda pública”.

La medida está en consonancia con el modelo de vivienda que ha desarrollado el Ayuntamiento de Alicante Mari Carmen de España — Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante

El edil recuerda que su grupo llevó al pleno municipal “liberar suelo que lleve años sin uso y sin proyecto para la promoción de vivienda pública”, aunque desde la Generalitat han afirmado que dejarán en manos de los ayuntamientos la decisión de que las viviendas que se construyan se incorporen bien al parque público municipal o al libre mercado.

Por último, Mari Carmen de España, portavoz del PP, considera que la medida anunciada es “estupenda” porque “supone un paso más en la apuesta firme del Consell por habilitar suelo para la construcción de vivienda y que además está en consonancia con el modelo de vivienda que ha desarrollado el Ayuntamiento de Alicante en el Plan General Estructural”, que según ella se dará a conocer “en pocas semanas”.