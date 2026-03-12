Un memorándum social para el Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol

La Semana Santa alicantina se prepara para vivir una tarde de Domingo de Ramos llena de simbolismo con la salida de la Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol. La procesión, que recorrerá el Casco Antiguo, llevará consigo un mensaje de solidaridad y compromiso social que se destaca en el memorándum que portarán sus pasos titulares. En una procesión marcada por la tradición y la solemnidad, la cofradía continúa forjando su identidad en la ciudad con una vocación de servicio constante durante todo el año.

La cofradía afronta esta Semana Santa con ilusión por poder compartir con los alicantinos la esencia de lo que ha sido su trabajo durante todo el año. "Afrontamos la Semana Santa con ilusiones renovadas y con una gran vocación de servicio social. La Semana Santa no es solamente procesionar un día al año, es mucho más que el resultado de una jornada, los cofrades hacemos Semana Santa los 365 días del año con nuestra acción social, cultural y pastoral", asegura Carmen Iborra, hermana mayor de la cofradía.

La procesión del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol será la procesión encargada de abrir la tarde del Domingo de Ramos desde la Basílica de Santa María y, desde este punto, recorrerá las principales calles del Casto Antiguo de la ciudad. Como viene siendo habitual, la apertura del cortejo estará protagonizada por la Banda de Tambores "Santísimo Cristo de las Almas", creada en 2024, seguida por los cofrades y las filas juveniles, quienes aportan alegría al desfile.

Los cofrades hacemos Semana Santa los 365 días del año con nuestra acción social, cultural y pastoral Carmen Iborra — Hermana mayor

Entre los momentos más destacados del recorrido procesional de la cofradía destaca su paso por las calles Villavieja, Santísima Faz, Labradores y la Carrera Oficial. Al final del cortejo, los pasos de los titulares, el Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol, cerrarán la procesión, luciendo sus ornamentos y exorno floral únicos en la Semana Santa alicantina.

Un memorándum social en cada paso

Este año, la gran novedad de la cofradía será la inclusión en el interior de los pasos de un memorándum social que resalta la acción social, cultural y pastoral realizada durante todo el año a favor de los colectivos más vulnerables de la ciudad de Alicante. "En el interior de los pasos se colocará un memorándum con la obra social, que incluye las campañas benéficas que los hermanos cofrades hemos realizado durante el año", destacó Carmen Iborra.

El Cristo de las Almas, una obra de Bautista Vera Morelló de 1735, es uno de los pasos más esperados en la Semana Santa de Alicante desde su incorporación en 2023, ya que porta la reliquia del beato alicantino Francisco Castelló. Este paso, junto con el de San Pedro Apóstol, obra de José Antonio Hernández Navarro en 1997, ha consolidado a la cofradía como un referente de la devoción y el servicio en la ciudad.

La Cofradía de San Pedro Apóstol tiene su origen en el siglo XVII, cuando fue fundada en el Convento de San Francisco, y a lo largo de los siglos vivió momentos de esplendor y declive. Tras la disolución de muchas cofradías en el siglo XIX, la Cofradía fue reconstituida en 1997 por la hermana fundadora Balbina Oncina Alemañ, como entidad filial de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María.

Distinciones y Reconocimientos

En los últimos años, la Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol ha recibido diversas distinciones que avalan su trabajo. Entre ellas, destaca el "Fajín de Almirante" concedido por la Armada Española en 2012 y el "Bastón de Mando" otorgado por la Academia General del Aire en 2014. Además, en 2015, la Real Academia de Cultura Valenciana les concedió la Medalla de Oro y Plata de Académicos, un reconocimiento que subraya el valor histórico y cultural de esta cofradía en la ciudad.

La Casa Real y el Obispado de Orihuela-Alicante otorgaron en 2023 a la Cofradía los tratamientos de "Real" y "Muy Ilustre" y, de forma reciente, el Priorato de España de la Real Cofradía de San Tenorio le concedió la Gran Placa.