Neurociencias investiga un fármaco que reprograme el sistema inmune del cerebro para frenar el alzhéimer

Científicos del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, trabajan en un fármaco para frenar la progresión de la enfermedad de Alzheimer. El objetivo de esta investigación, aun en fase inicial, es analizar si es posible reprogramar el sistema inmunológico del cerebro para limitar el daño asociado a la enfermedad. Así lo ha avannzado este jueves el científico José Vicente Sánchez Mut en el transcurso de la mesa redonda «El desafío de la longevidad: ciencia y mente ante una vida más larga» en el Club INFORMACIÓN dentro del ciclo «Cerebro y sociedad», con el apoyo de la Cátedra de Neurobiología Remedios Caro Almela.

Con esta actividad culmina la Semana del Cerebro del Instituto de Neurociencias. Su directora, Juana Gallar, ha presentado un acto en el que los ponentes han coincidido en que el envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad representan uno de los grandes retos científicos y sociales de las próximas décadas, y han analizado los avances actuales para una longevidad con calidad de vida. Los expertos han incidido en que la investigación actual trata de comprender mejor qué ocurre en el organismo a medida que envejecemos y qué estrategias pueden ayudar a prevenir o retrasar patologías.

Los expertos en un acto en el Club INFORMACIÓN a estimular la actividad intelectual para una longevidad saludable

Deterioro neuronal

La investigación de Sánchez Mut se centra en que durante el desarrollo del alzhéimer el sistema inmune puede tener un papel protector del cerebro en las fases iniciales. Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, termina contribuyendo al deterioro neuronal.

El compuesto en estudio busca revertir ese proceso y «reeducar» la respuesta inmunitaria para mejorar la capacidad de las células del cerebro de limitar el daño provocado por las placas características del alzhéimer. Los experimentos se han realizado en gusanos, ratones y cultivos de células humanas, en los que se han observado indicios de mejora en la memoria y una reducción de los depósitos de proteínas asociados a la enfermedad.

Los investigadores insisten en que antes de llegar a pacientes humanos deben superar numerosas fases de investigación y ensayos clínicos que pueden prolongarse años.

Antes de poder probar un tratamiento en humanos sería necesario pasar por numerosas etapas adicionales, incluyendo estudios de seguridad, eficacia y ensayos clínicos regulados, además de captar el interés de los laboratorios. Este proceso requiere años de trabajo y una financiación muy elevada, y muchas investigaciones no llegan finalmente a convertirse en tratamientos disponibles.

Medicamento

Por ello, aunque los resultados iniciales son prometedores, todavía es pronto para saber si este enfoque podrá traducirse en un medicamento para pacientes en el futuro.

Los expertos también subrayan la importancia de comunicar estos avances con prudencia. La investigación científica avanza de forma progresiva y muchos descubrimientos tardan décadas en traducirse en tratamientos disponibles, aunque cada nuevo hallazgo contribuye a acercarse a ese objetivo. Sin embargo, se muestran esperanzados en que pueda suponer un cambio de paradigma en la mejora de la longevidad.

«No hablamos de curar sino de frenar la enfermedad. La estimación es que si se retrasase su aparición cinco años se reducirían a la mitad los pacientes» de una patología que suele debutar a edad avanzada, lo que redundaría en la calidad de vida de más de un millón de personas solo en España.

Progresión del cáncer

Durante la mesa redonda también se han abordado otros aspectos clave del envejecimiento. La científica Ángela Nieto ha detallado que este proceso puede entenderse, en parte, como un fallo progresivo en los mecanismos que regulan la actividad de los genes.

“Las células funcionan como si tuvieran interruptores que activan o apagan genes. Con el paso del tiempo algunos se encienden cuando no deberían o se apagan cuando deberían estar activos”, ha señalado. Este deterioro puede favorecer la aparición de enfermedades degenerativas e incluso la progresión del cáncer.

Por su parte, el médico e investigador Domingo Orozco destaca que actualmente el 18 % de la población tiene más de 65 años pero que en 2050 serán una de cada tres personas. El experto ha recordado que muchos factores que influyen en la salud cerebral y en la longevidad dependen de los hábitos de vida. Evitar el tabaco, controlar la tensión arterial, mantener relaciones sociales activas y seguir una dieta saludable son algunas de las medidas más eficaces para vivir más años y con mejor calidad de vida.

El azúcar, el gran enemigo de la longevidad Los expertos en neurociencias y envejecimiento advierten que el exceso de azúcar puede ser uno de los principales enemigos de una vida larga y saludable. Según los investigadores, consumir grandes cantidades de azúcar contribuye al deterioro celular, la inflamación crónica y el riesgo de enfermedades degenerativas, incluyendo el alzhéimer y otros problemas neurológicos. Dormir bien, mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico y reducir el consumo de azúcar se destacan como factores esenciales para prevenir el envejecimiento acelerado y sus enfermedades asociadas. “La alimentación rica en azúcares añadidos favorece la inflamación crónica y puede acelerar el deterioro de las células cerebrales”, ha explicado Domingo Orozco, médico e investigador. Este tipo de inflamación está relacionada con un mayor riesgo de patologías neurodegenerativas. Por ello, los expertos recomiendan limitar el consumo de productos ultraprocesados y optar por dietas equilibradas, como la dieta mediterránea, que protegen la función cerebral y la salud general. La ciencia apunta a que el azúcar no solo es perjudicial para la salud metabólica, sino que también juega un papel central en el envejecimiento y la salud cerebral. Reducir su consumo no es solo una cuestión de estética o peso corporal, sino una estrategia efectiva para mejorar la longevidad y proteger el cerebro frente a enfermedades degenerativas.

Influencia de las hormonas

La investigadora Silvia De Santis ha destacado además la importancia de analizar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en los estudios científicos porque además no envejecen exactamente igual. Durante muchos años, ha enfatizado, los experimentos con animales se realizaron principalmente con machos, lo que ha provocado un retraso en el desarrollo de tratamientos específicos para mujeres.

En la actualidad, los comités de ética exigen que los estudios incluyan animales de ambos sexos para poder analizar las diferencias biológicas. Sin embargo, los científicos reconocen que todavía existe un desfase de años en este ámbito debido a prácticas de investigación del pasado.

Su equipo analiza imágenes cerebrales mediante resonancia magnética para comprender cómo influyen las hormonas a lo largo de la vida y cómo pueden afectar al riesgo de deterioro cognitivo.

Otro de los temas destacados ha sido precisamente el papel de las células gliales del cerebro, especialmente la microglía, en procesos de envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer. Los investigadores explicaron que estas células participan en la respuesta inflamatoria del cerebro y pueden tener un doble papel: proteger el tejido nervioso o, cuando la inflamación se vuelve crónica, favorecer el deterioro neuronal.

Resonancia magnética

En este sentido, algunos equipos trabajan en el desarrollo de técnicas de resonancia magnética capaces de detectar la activación de estas células, lo que podría ayudar a mejorar el diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas.

Los expertos han recordado además que los avances científicos requieren tiempo. El desarrollo de nuevos tratamientos suele tardar entre diez y quince años desde los primeros experimentos en laboratorio hasta su posible aplicación en pacientes.

Durante el debate también se ha abordado cómo hombres y mujeres presentan comportamientos diferentes frente a la enfermedad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández analizó el comportamiento de pacientes que habían sufrido un infarto y encontró diferencias en la adherencia a los tratamientos. Mientras que algunas mujeres dejaban de tomar la medicación por las responsabilidades de cuidado hacia familiares, en los hombres predominaba una mayor desconfianza hacia los fármacos.

Los investigadores han insistido en la importancia de la prevención. Dormir bien, pues lo contrario también se asocia a mayor riesgo de demencia, mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico, evitar el exceso de azúcar y estimular la actividad intelectual son factores que pueden influir de forma significativa en la salud cerebral. Según han coincidido, hasta un 50 % del riesgo de desarrollar alzhéimer podría estar relacionado con factores modificables del estilo de vida.