Las procesiones de la Semana Santa de 2026 en Alicante, al detalle: novedades, pasos y recorridos

La Semana Santa de Alicante tiene sus raíces documentadas a principios del siglo XVII, con el primer registro escrito que data de 1600, aunque se cree que su origen es aún más antiguo. Esta celebración combina a la perfección tradición y devoción religiosa, con un marcado carácter mediterráneo que la distingue. Desde 2022, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento al trabajo y entusiasmo de miles de personas que hacen posible que cada año la ciudad viva esta emblemática manifestación religiosa.

Este 2026, 27 hermandades y cofradías sacarán a las calles de la ciudad sus pasos, entre los que destaca el estreno de dos nuevas imágenes el Miércoles Santo, en la procesión de la Cofradía del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad "La Marinera" Coronada. INFORMACIÓN realiza un repaso por todas las entidades, desvelando las novedades que tienen preparadas para este año y contando los datos más relevantes de cada hermandad. Las publicaciones se realizarán de lunes a viernes, hasta la previa del Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo.

Domingo de Ramos

Un nuevo recorrido para "La burrita"

La Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, popularmente conocida como "La Burrita", abrirá el Domingo de Ramos en Alicante con su tradicional procesión desde la Diputación. Como novedad en 2026, el recorrido se acorta y pasa por la avenida de la Constitución para facilitar el esfuerzo de los costaleros del paso, uno de los más pesados.

Semana santa 2026: Hermandad de Jesús Triunfante ‘La Burrita’ / Rafa Arjones

La Samaritana estrena pozo en su paso por el Casco Antiguo

La Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria celebra el Domingo de Ramos en Alicante con un desfile lleno de color, alegría y participación del colegio Inmaculada Jesuitas. Este año presenta como novedad un nuevo pozo en el paso de Jesús en Samaria, símbolo de su encuentro con la samaritana.

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Santa Oración en el Huerto y Santísima Virgen de la Paz / Rafa Arjones

El Cristo de las Penas estrena una nueva cruz

La Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica procesiona el Domingo de Ramos con gran solemnidad y devoción. Este año presenta dos novedades, el Cristo de las Penas estrena una nueva cruz y la Santa Mujer Verónica inicia la restauración de su histórica canastilla.

Semana Santa 2026: Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y Santa Mujer Verónica / Rafa Arjones

Un memorándum social para el Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol

La Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol abrirá las procesiones de la tarde del Domingo de Ramos en Alicante, destacando un memorándum social que por primera vez desfilará en el interior de los pasos, resaltando la labor social que realiza la cofradía durante todo el año.

Semana Santa 2026: Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro Apóstol / Jose Navarro

La Dolorosa estrena restauración tras un sufrido regreso de 2025

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Hallazgo y la Virgen Dolorosa se prepara para su procesión de Domingo de Ramos con importantes novedades. La Virgen Dolorosa, restaurada tras los daños sufridos el año pasado, procesionará sobre un trono modificado para evitar percances. Además, el Cristo estrena una nueva corona de espinas