Así se repartirían en la provincia de Alicante las miles de viviendas anunciadas por Llorca en suelo para dotaciones públicas

La propuesta del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para construir 120.000 nuevas viviendas a lo largo de la Comunidad Valenciana en suelos dotacionales de titularidad municipal y en otros espacios propiedad de los ayuntamientos, comienza a concretarse en términos de territorialidad.

Según la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, liderada por Vicente Martínez Mus, 109.969 de estos nuevos inmuebles podrían construirse en la provincia de Alicante. Esta es la cifra de “viviendas potenciales” calculada por el departamento, que se podrían edificar sobre un total de 678 parcelas en el conjunto de la provincia que sumarían casi 4 millones de metros cuadrados de superficie de suelo.

Cabe recordar que el jefe del Consell matizó que las 120.000 nuevas viviendas que propone construir se podrían edificar en un espacio de 8 millones de metros cuadrados en el conjunto de la Comunidad, de los cuales aprovecharía la mitad, 4 millones, para no ocupar la totalidad del suelo dotacional de titularidad municipal que existe según los cálculos del ejecutivo autonómico.

La propuesta llega en plena polémica por las adjudicaciones de viviendas protegidas a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante, el de Sant Joan d'Alacant, el de Sant Vicent del Raspeig y la Generalitat, tal como destapó INFORMACIÓN a finales de enero.

Reparto territorial

A nivel territorial, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, que depende de la Conselleria de Territorio, ha elaborado un estudio en el que calcula cuantos “solares clasificados como equipamientos” hay en la provincia de Alicante “sin edificar”. Estos terrenos dotacionales dan la posibilidad de edificar, según la conselleria, un total de 109.969 nuevos inmuebles en la provincia que se repartirían de la siguiente forma.

La comarca de la Vega Baja sería la que más capacidad dispone para acoger la construcción de viviendas. En total podría acumular 33.000, casi un 30 % de las previstas. Un porcentaje que supera el de la población de la comarca dentro del conjunto de la provincia, que roza el 20 %. La Vega Baja, además, contaría con una superficie de suelo disponible de casi 1,2 millones de metros cuadrados, el 30 % del que calcula la Generalitat en el conjunto de la demarcación.

La segunda comarca con más viviendas de posible construcción sería l'Alacantí, que podría edificar hasta 23.235 en una población que supone más del 26 % del conjunto de la provincia, 530.000 habitantes, y que incluye la capital alicantina y su área metropolitana. El terreno para levantarlas sería de casi 850.000 metros cuadrados.

La Marina Baixa podría acoger hasta 13.714 inmuebles en casi medio millón de metros cuadrados, mientras que la Marina Alta y el Baix Vinalopó prácticamente empatan en número de viviendas potenciales, ya que en ambas comarcas se podrían construir 12.538 y 12.245 respectivamente. Llama la atención el caso de la Marina Alta, que teóricamente podría acoger la construcción de un número ligeramente superior de viviendas (293) respecto al Baix Vinalopó cuando su población representa el 10 % de la provincia y la comarca de Elche, Santa Pola y Crevillent contiene el 16 % de los habitantes de la demarcación.

El resto de comarcas contaría con las siguientes cifras de viviendas potenciales: 8.934 en el Medio Vinalopó, 4.387 en l'Alcoià, 1.612 en el Alto Vinalopó y 379 en el Comtat. Cabe recordar que estos datos son de “viviendas potenciales” y que el suelo total disponible en la provincia de Alicante, según cálculos de la Generalitat, es de 4 millones de metros cuadrados.

Se trata del mismo espacio en el que, según el jefe del Consell, se podrían construir las 120.000 viviendas propuestas en el conjunto de la Comunidad. Por tanto, el número de viviendas potenciales no debería coincidir con la cifra de inmuebles finalmente construidos, si finalmente el plan se lleva a cabo, atendiendo los cálculos trasladados por el gobierno autonómico.

La última palabra, la de los ayuntamientos

Por otra parte, según trasladan desde la Conselleria de Territorio, el mecanismo habilitado por la administración autonómica “daría la herramienta a los ayuntamientos para liberar suelo y que decidan si quieren hacer vivienda protegida para aumentar sus parques de vivienda o” sacar los inmuebles “al mercado libre”. Una herramienta diferente de la del Plan Vive, promocionado por el propio Consell, que incentiva la colaboración publicoprivada con terrenos de titularidad municipal cedidos a la Generalitat para que lleve a cabo las licitaciones de la construcción de edificios.