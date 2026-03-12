Sanciones de hasta 60.000 euros para frenar las agresiones en centros de salud y hospitales

La Conselleria de Sanidad trabaja en una modificación de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana para incluir un régimen específico de infracciones que permita a los órganos competentes sancionar sin necesidad de recurrir a la vía judicial las agresiones en el entorno sanitario. El nuevo sistema contemplará sanciones desde 500 euros a 60.000 euros, en función de la gravedad, e incluirá desde los daños ocasionados al mobiliario de hospitales y centros de salud hasta las agresiones verbales, insultos, faltas de respeto o daños físicos producidos a los profesionales.

“Se trata de una de las medidas que contempla la Conselleria de Sanidad en su plan para prevenir las agresiones en el entorno sanitario y fortalecer la protección de los profesionales de manera que puedan desempeñar su labor en un entorno seguro”, según ha desvelado la directora general de Personal, Amparo Pinazo, este jueves con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios.

La normativa en revisión incluye multas por insultos y amenazas al personal en redes sociales y medios digitales

Tolerancia cero

Durante esta jornada se han organizado 14 jornadas de concienciación y prevención de agresiones a profesionales del ámbito de la salud en los distintos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. De este modo, Sanidad quiere destacar su política de tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión al personal del ámbito sanitario y recuerda la importancia de comunicarlas y denunciarlas, ya sean leves o graves, para que sean sancionadas.

"La normativa se ha adaptado también a la realidad actual, por lo que se han incluido nuevos entornos como las redes sociales, medios digitales y otros, en los que una actuación tipificada como agresión contra un profesional de sanidad podrá ser sancionada”. Esta ley reconoce al personal sanitario como autoridad pública.

Taller de defensa personal para sanitarios impartido por la Policía Nacional esta semana en Elda / Áxel Álvarez

Defensa jurídica

Sanidad afirma, asimismo, que ha reforzado la asistencia jurídica y ha designado en cada departamento de salud a una persona responsable de asesoramiento jurídico a la víctima. De esta manera, "se pretende garantizar la mejor defensa al profesional que sufre una agresión y acompañar a la víctima en todo el proceso judicial". Desde 2023 hasta la actualidad se han procesado más de 200 defensas jurídicas por parte de la Conselleria de Sanidad.

El plan incluye la asistencia y una vigilancia exhaustiva de la salud a la víctima de una agresión. Se han realizado 275 asistencias de este tipo y en tres años 447 sesiones formativas presenciales, algunas de ellas en colaboración con los interlocutores policiales, así como programas formativos online a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES). Más de 14.000 profesionales han recibido formación en prevención contra las agresiones.

Además, se han llevado a cabo más de 100 actuaciones orientadas a garantizar y reforzar la protección y vigilancia en los centros sanitarios mediante la adecuación y adaptación de espacios asistenciales, así como la organización de turnos para evitar el trabajo en solitario.

Queremos fortalecer la protección de los profesionales de manera que puedan desempeñar su labor en un entorno seguro Amparo Pinazo — Directora general de Personal

Más vigilancia

En este sentido, la conselleria afirma que ha reforzado el servicio de vigilancia y que este año se incorporarán 123 nuevos vigilantes a centros sanitarios asignados tras la elaboración de un mapa de agresiones que clasifica, los centros en función del nivel de riesgo. Dichos profesionales se unirán a la red de vigilantes distribuida en los distintos centros sanitarios para velar por la seguridad de pacientes y trabajadores.

Para una mayor protección, los profesionales disponen del Código Alerta, un sistema que permite al personal avisar ante una sospecha de agresión, lo que permite actuar con mayor celeridad. Para mayor difusión, se ha elaborado y difundido una ficha informativa entre el personal sanitario.

Sanidad puso en marcha la campaña "Agredir al personal sanitario es delito. Y tiene impacto en la atención que recibes" con el objetivo de concienciar sobre las repercusiones de agredir a un profesional sanitario y sensibilizar al personal para que notifique cualquier tipo de agresión que sufra.

Un momento del taller de defensa personal de sanitarios celebrado en Elda / Áxel Álvarez

Más notificaciones

En 2025 se han notificado 1.457 agresiones a personal sanitario (1.227 agresiones verbales y 230 físicas) frente a las 1.356 del año 2024. Este aumento se produce por la mayor comunicación de las agresiones verbales, mientras que las físicas y aquellas que conllevan baja se mantienen estables, lo que pone de manifiesto la postura firma del personal contra cualquier tipo de insulto, falta de respecto o desconsideración en el ejercicio de su profesión.

Del total de agresiones notificadas, 822 se han producido en el entorno de Atención Primaria y 635 han tenido lugar en el ámbito hospitalario. En los centros de salud las categorías más afectadas son el personal administrativo y los facultativos, mientras que los hospitales los profesionales más afectados son TCAE y el personal de Enfermería.

Más del 80 % del personal que ha padecido una agresión son mujeres. La plantilla global de profesionales del ámbito sanitario de la Comunidad está formada principalmente por mujeres, más de un 76 %.