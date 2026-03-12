La Santa Faz se prepara para conmemorar el milagro de la lágrima

En Alicante la devoción vuelve a reunirse estos días en torno a uno de los símbolos religiosos más arraigados de la provincia: la Santa Faz. El Monasterio Santuario de la Santa Faz acoge hasta el 16 de marzo la tradicional novena que precede a la solemnidad de la Santa Faz, una cita que tendrá lugar el próximo 17 de marzo con la conmemoración del milagro de la lágrima.

Durante nueve días consecutivos, fieles, parroquias, colegios y colectivos de toda la provincia se acercan al templo para participar en las celebraciones litúrgicas que preparan esta jornada señalada en el calendario religioso alicantino. La novena, una antigua práctica de la Iglesia católica basada en la oración durante nueve días seguidos, busca precisamente eso: preparar espiritualmente a los creyentes antes de una festividad importante.

La memoria de un milagro

El origen de esta celebración se remonta a finales del siglo XV. El 17 de marzo de 1489, durante una procesión de rogativa organizada para pedir lluvia en medio de una fuerte sequía entre Sant Joan d'Alacant y alicante, se produjo un hecho extraordinario mientras la reliquia de la Santa Faz era trasladada en romería.

"Al llegar al barranco del Lloixa, el fraile que portaba la reliquia sintió un peso enorme en los brazos y la gente vio cómo una lágrima descendía por la mejilla derecha de la imagen del Señor", explica el capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades. Aquel episodio dio lugar al conocido milagro de la lágrima, que al año siguiente motivó la construcción del primer templo en este mismo lugar.

Con el paso de los siglos, aquella devoción se transformó en una de las tradiciones más reconocidas de la ciudad, dando lugar a la Peregrina, la segunda romería más multitudinaria de Espala, solo por detrás de la del Rocío, que se celebra el segundo jueves después del Jueves Santo.

Nueve días de preparación

Así, la novena, que se celebra hasta el 16 de marzo reúne cada tarde en Santa Faz a diferentes comunidades parroquiales y colectivos que acuden al monasterio para participar en la misa. Parroquias de El Campello, San Vicente del Raspeig o Playa de San Juan, además de colegios y grupos, se turnan para protagonizar las celebraciones.

El capellán destaca que la participación ha ido creciendo en los últimos años. "Se está tomando mayor conciencia de la importancia del 17 de marzo como día propio de la Santa Faz y cada año vemos más parroquias y grupos que quieren venir a preparar esta fiesta", señala Cremades.

La solemnidad del 17 de marzo

Como antesala a la festividad, el monasterio acogerá también un concierto de la Coral Tabaquera Alicantina el domingo 15 de marzo, un acto cultural que se suma a la dimensión espiritual de la celebración.

El programa culminará con la misa solemne del 17 de marzo, que estará presidida por el obispo emérito de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui Soriano, mientras que la homilía correrá a cargo del deán de la Concatedral de San Nicolás, Ramón Egío. La ceremonia contará además con el acompañamiento musical del coro de la concatedral.