Estos son los cortes de luz programados para la próxima semana en la provincia de Alicante: descubre si te afectan

La provincia de Alicante afronta varios cortes de luz programados para los próximos días por trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. El aviso difundido por i-DE, la distribuidora de Iberdrola, recoge interrupciones temporales del suministro en distintos municipios alicantinos entre el 14 y el 18 de marzo, con afecciones tanto en la capital como en comarcas de la Marina, l’Alacantí, la Vega Baja, l’Alcoià y el Alto Vinalopó.

En Alicante capital hay varios cortes previstos el 16 de marzo, de 08:30 a 11:00 en calles como Arturo, Centauro, República Argentina, Rigel o Sirio, y de 11:30 a 14:00 en vías como Agost, Cronista Viravens, Pelayo y San Carlos. Ya el 17 de marzo figuran nuevas interrupciones entre 08:30 y 11:00 en la avenida de Novelda y Poeta Sansano, además de otro tramo más amplio, de 08:30 a 13:30, en calles como Azorín, Lafora, San Lorenzo o Vicente Chavarri. El 18 de marzo también aparece un corte entre 08:30 y 11:00 en calles como Apolo, Cronos, Eneas y Olimpo.

La lista también incluye Bacarot, dentro del término de Alicante, donde habrá cortes el 17 de marzo en dos franjas: de 08:00 a 08:45 y de 13:15 a 14:00, con direcciones afectadas en calles como Abedul y Albahaca, además de varios caminos y partidas del entorno. Ese mismo día aparecen interrupciones en Benidorm, primero de 08:30 a 08:45 y después de 13:15 a 13:30, en zonas como la avenida Almirall Bernat Sarria, Doctor Severo Ochoa y varios caminos de l’Almafrà.

Otra de las localidades con más afección es Benitatxell, con cortes el 16 de marzo de 09:00 a 14:00 en la calle Kalmias, y nuevas interrupciones el 17 de marzo en tres horarios distintos: de 08:00 a 08:15, de 09:00 a 14:00 y de 16:45 a 17:00, con incidencia en varias partidas y caminos del municipio.

En la Vega Baja también aparecen varias zonas señaladas. Callosa de Segura tendrá cortes el 16 de marzo a primera hora, de 08:00 a 08:15, y de nuevo por la tarde, entre 16:45 y 17:00, mientras que en Ciudad Quesada, dentro de Rojales, hay dos tramos previstos el 18 de marzo: uno de 08:30 a 11:30 y otro de 12:00 a 15:00 en calles y plazas de la urbanización Lo Pepín.

También figuran en el aviso Orihuela y Orihuela Costa. En el casco oriolano hay cortes programados el 18 de marzo de 08:30 a 08:45 y de 11:15 a 11:30 en varias calles del barrio de San Antón. En Orihuela Costa, las interrupciones llegarán el 17 de marzo en cuatro franjas: de 08:00 a 08:30, de 08:30 a 11:30, de 12:00 a 15:00 y de 15:30 a 16:00, con afecciones en avenidas, urbanizaciones y calles como Belice, República Dominicana, Bahamas, Hawái o Jamaica.

La relación de municipios afectados se amplía además a Alcoy, Altea, Altea la Vella, Aspe, Callosa d’en Sarrià, Daya Vieja, Dénia, Sant Joan d’Alacant, Villena y Xixona-Jijona. En Dénia, por ejemplo, hay un corte previsto el 18 de marzo entre 08:00 y 12:00 en varias calles y caminos del entorno de Tossal Gros y Sant Joan. En Sant Joan d’Alacant la interrupción está prevista ese mismo día entre 11:30 y 14:00, mientras que en Xixona aparecen dos cortes el 18 de marzo, uno de 09:00 a 09:30 y otro de 16:30 a 17:00. Villena, por su parte, concentra varios cortes el 14 de marzo, con franjas de 07:30 a 08:00, de 08:00 a 12:00 y de 12:00 a 12:30.

La distribuidora recuerda además que, si los trabajos terminan antes de la hora prevista, el suministro puede restablecerse sin previo aviso, por lo que recomienda no realizar labores de mantenimiento en la instalación durante el periodo del corte para evitar accidentes. También señala que los usuarios pueden darse de alta en el área de clientes para recibir avisos por SMS o correo electrónico sobre futuras incidencias programadas o averías. Puedes consultar aquí las direcciones exactas de las zonas afectadas por los cortes.