El Teatro Principal de Alicante se agrieta a la espera de su rehabilitación

El Teatro Principal de Alicante exhibe en su fachada el deterioro que arrastra desde hace años mientras la rehabilitación integral sigue sin llegar. Nuevas imágenes tomadas estos días muestran grietas visibles en la piedra, fisuras en distintos puntos del inmueble, manchas y chorretones en los paramentos y un desgaste evidente en uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad. La estampa refuerza la idea de que el teatro sigue degradándose mientras la solución definitiva continúa en fase previa.

La imagen más llamativa se concentra en la parte alta de la fachada, donde se aprecia una grieta vertical de notable tamaño, con ramificaciones y un aspecto general de fatiga en la piedra. También se distinguen piezas reparadas en el pasado con cosidos o fijaciones visibles, señal de que el problema no es nuevo. El resultado es el de un inmueble con lesiones acumuladas y signos claros de falta de mantenimiento en un espacio protegido y de alto valor patrimonial, que genera incertidumbre entre los habituales de la zona.

Es inadmisible el estado de deterioro y abandono del entorno y del Teatro Principal Rafa Mas — Portavoz municipal de Compromís en Alicante

La situación no afecta solo al exterior. Entre los testimonios recogidos en el entorno aparece también la percepción de un edificio muy castigado por dentro, con butacas envejecidas, accesibilidad deficiente y una sensación de deterioro que va más allá de la pura imagen urbana. Pero el mal estado de la fachada es ahora mismo el elemento más visible y el que vuelve a evidenciar que la rehabilitación real todavía no ha empezado.

El deterioro es terrible y van haciendo chapuza tras chapuza para tapar los desperfectos Alcazar Moreno — Presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional

Ese es el principal contraste que deja la situación actual. El Ayuntamiento adjudicó a finales de diciembre la redacción del Plan Director que debe ordenar la futura transformación del teatro, incluyendo la restauración de la fachada y la mejora de la sala de espectadores. Pero ese paso administrativo no se ha traducido aún en obras ni en un calendario concreto para intervenir sobre el edificio. El plan está en marcha; la rehabilitación, no.

El problema es que, mientras se redactan estudios y proyectos, el Teatro Principal sigue mostrando daños a pie de calle. Y ese deterioro, en un inmueble declarado Bien de Relevancia Local, agrava la sensación de demora en una actuación que lleva años anunciándose sin pasar a la fase ejecutiva. La rehabilitación no es una necesidad sobrevenida, sino una intervención pendiente desde hace mucho tiempo y que ha ido acumulando retrasos, bloqueos y trámites hasta desembocar en la situación actual.

En los asientos parece que se van a salir los muelles y la accesibilidad es muy mala Eva Baile — Comerciante de la zona

Los testimonios del entorno insisten en esa percepción. Alcázar Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, resume el malestar: “Es una calamidad. Se tiene que arreglar por fuera y por dentro”. En esa misma línea, comerciantes y residentes de la zona hablan de un teatro abandonado, de arreglos parciales que no resuelven el problema y de una degradación que se ha ido normalizando con el paso del tiempo en pleno centro de Alicante.

La crítica política también se apoya en ese diagnóstico. El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, sostiene que “es inadmisible el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra el entorno y el edificio del Teatro Principal” y reclama una actuación inmediata al entender que la imagen actual del inmueble es impropia de un espacio patrimonial y cultural de esta relevancia. Su formación añade además una derivada normativa al apuntar al deber de conservación exigible en un edificio protegido.

Deberíamos cuidar mucho más lo poco que tenemos para realzar y enseñar a los turistas Maribel García — Comerciante de la zona

En el entorno del teatro, además, no solo preocupa la fachada. Algunos testimonios apuntan al desgaste en columnas, escalones y revestimientos y a la presencia de personas durmiendo en los soportales, una suma de factores que contribuye a proyectar una sensación de abandono en el corazón del centro tradicional. Esa percepción conecta con una queja más amplia: Alicante cuida mal parte de su patrimonio urbano más reconocible y llega tarde a actuaciones que deberían haber sido prioritarias hace tiempo.

La secuencia reciente del Principal ayuda a entender esa lectura. En agosto del año pasado, el Ayuntamiento anunció por fin la licitación del Plan Director tras cerca de siete años de espera. En octubre, el proceso quedó a un paso de la adjudicación, con la fachada y la sala de espectadores señaladas ya como intervenciones urgentes. Y en diciembre se adjudicó finalmente la redacción del documento. Sin embargo, marzo ha llegado con el edificio todavía marcado por grietas y desperfectos a la vista, sin obras y con la sensación de que el deterioro sigue avanzando por delante de la solución.

Tendría que estar más arreglado, es una pena porque a las funciones viene mucho público Halyna Hrynyshyn — Comerciante de la zona

En 2018, la Generalitat ingresó tres millones de euros para la reforma del teatro, una inyección que quedó bloqueada durante años mientras se resolvía la aportación del resto de propietarios. Ocho años después, el Teatro Principal sigue esperando la rehabilitación física.

Sobre el papel, el Teatro Principal ya tiene encarrilado el documento que debe ordenar su rehabilitación. En la calle, en cambio, lo que se ve son fisuras, reparaciones antiguas a la vista y un edificio que continúa dando síntomas de agotamiento. Un símbolo cultural pendiente de rehabilitación, con el plan en marcha, pero con las grietas todavía mandando.