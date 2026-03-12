Tras la tempestad llega la calma: vuelve el sol a Alicante y las temperaturas repuntan este jueves

La provincia de Alicante afronta este jueves, 12 de marzo, una jornada muy distinta a la de ayer. Tras varios días marcados por la lluvia y la inestabilidad, el tiempo da una tregua y devuelve el protagonismo al sol, con cielos poco nubosos en buena parte del territorio y ausencia de precipitaciones durante el día, según la previsión de AEMET.

Se trata, además, de una situación muy propia de esta época del año. Marzo suele traer en Alicante una atmósfera muy variable y dinámica, con cambios rápidos de nubosidad, viento y temperatura. No es extraño que se encadenen jornadas húmedas y frescas con otras mucho más templadas en apenas 24 o 48 horas. De hecho, los valores climatológicos normales de AEMET para Alicante sitúan en marzo una media de máximas diarias en torno a 19,6 grados, en pleno tránsito hacia condiciones más templadas de primavera.

Y ese vaivén térmico se va a notar con claridad. Si ayer en muchos puntos de la provincia las máximas se quedaron contenidas por el ambiente nuboso y lluvioso, el viernes se espera un nuevo repunte térmico, con hasta 23 grados en Alicante capital y 24 en Elche, lo que confirma un ascenso muy marcado en apenas un par de días.

Para hoy jueves, el patrón general en la provincia será el de algunas nubes bajas a primera hora, tendiendo a abrirse grandes claros conforme avance la jornada, hasta quedar un panorama de cielo poco nuboso o despejado, con vientos flojos y temperaturas máximas en ligero ascenso, mientras que las mínimas bajan ligeramente en algunos puntos del interior. En la Vega Baja del Segura predominará el cielo poco nuboso y las máximas podrán rozar los 20 grados.

El tiempo en Alicante

En Alicante, el jueves deja una imagen mucho más luminosa que la de días anteriores. La previsión apunta a una jornada estable, con sol predominando durante amplios tramos del día y temperaturas entre 9 y 19 grados. El ambiente será fresco a primera hora, pero claramente más llevadero al mediodía. AEMET sitúa además el viernes en 23 grados de máxima, prueba del brusco giro térmico de estas jornadas tan cambiantes de marzo.

El tiempo en Elche

En Elche, el día arranca también estable y sin lluvia. Los termómetros se moverán entre 7 y 20 grados, con una mañana fresca y un mediodía mucho más templado. La previsión apunta a un jueves de transición hacia un final de semana más cálido, ya que el viernes podrían alcanzarse los 24 grados.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el sol ganará terreno durante la jornada, aunque con algunos intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 16 grados, con sensación más fresca junto al litoral, pero sin el mal tiempo de jornadas previas. También aquí se espera una subida térmica de cara al viernes, con máximas en torno a 18 grados.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda tendrá un jueves tranquilo y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 6 y 18 grados, con ambiente fresco a primeras horas y más suave conforme avance el día. La evolución encaja con el cambio de patrón tras varios días de inestabilidad en la provincia.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la previsión es igualmente estable, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas entre 10 y 17 grados. El ambiente será suave durante las horas centrales, con mar y viento flojo contribuyendo a una jornada mucho más amable que la de ayer.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, dentro de la Vega Baja, el jueves se presenta con tiempo poco nuboso y sin lluvias. Las máximas podrán alcanzar los 20 grados, en una de las zonas más templadas de la provincia durante la jornada. Será uno de los puntos donde mejor se notará el giro hacia un ambiente más primaveral.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el jueves llega con estabilidad y cielos abiertos, aunque con fresco matinal. Las temperaturas rondarán entre 7 y 18 grados, dentro de una jornada tranquila y ya sin el protagonismo de la lluvia. En las comarcas del interior seguirá notándose más el contraste térmico entre la mañana y el mediodía.

El tiempo en Dénia

En Dénia, después de los episodios de lluvia de los últimos días en la Marina Alta, el jueves trae una mejoría clara. La previsión sitúa las temperaturas entre 12 y 20 grados, con incremento de nubosidad en algunos momentos, pero dentro de un contexto mucho más estable y sin precipitaciones relevantes. La comarca venía de registrar lluvias destacadas hace unos días, por lo que el cambio de tiempo será especialmente visible.