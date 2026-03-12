El tráfico en Alicante hoy: la N-332 concentra dos accidentes y Torrevieja sufre retenciones

La provincia de Alicante mantiene este jueves 12 de marzo una jornada marcada por las incidencias de tráfico, aunque con un volumen algo menor que el día anterior. A las 13:05 horas, el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge 40 incidencias en 14 carreteras, con especial atención a la N-332, donde se concentran dos accidentes, y a la N-332 en Torrevieja, donde hay retenciones en ambos sentidos.

Uno de los puntos más destacados está en la N-332 a la altura de Santa Faz, donde desde las 12:41 horas figura un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 113,517, en sentido decreciente de la kilometración. A esa incidencia se suma otra en la misma carretera, en Guardamar del Segura, donde desde las 11:01 horas hay otro obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 73,451, también en sentido decreciente.

La tercera incidencia por accidente del día se sitúa en la CV-723, en Dénia, donde desde las 09:58 horas se ha comunicado un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 0,786, en sentido creciente de la kilometración.

Además de esos siniestros, uno de los tramos más complicados a esta hora está en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde se registra retención por circulación irregular entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos, desde las 09:21 horas.

El mapa de incidencias también sigue muy condicionado por las obras. En la A-7, hay afecciones en varios puntos, como el tramo entre Ibi y Castalla, con arcén cerrado hasta las 14:30 horas, y en la zona de Pla de Sant Josep y Carrús, donde hay carril derecho cerrado hasta las 15:00 horas. También continúan avisos en Altabix, con cierre de carril izquierdo en sentido Murcia y arcén cerrado en sentido Valencia.

En la A-70 siguen activos varios trabajos. Hay un corte móvil en Altabix hasta el 13 de marzo a las 06:00 horas, un estrechamiento del carril derecho en la entrada de Torrellano y otro aviso por obras entre Bacarot y Torrellano, con el arcén cerrado.

La A-31 mantiene también dos cortes móviles entre Alicante, Fontcalent y Bacarot, mientras que en la N-340, a la altura de Torrellano, hay paso por un solo carril con tráfico alternado hasta las 14:00 horas.

En la red secundaria y comarcal aparecen además varios obstáculos fijos, como en la CV-70 en La Nucía, la CV-833 en Elda, la CV-725 en Dénia, la AP-7 en La Xara o la N-332a en La Vila Joiosa.

Entre las incidencias de mayor duración siguen sobresaliendo el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, activo hasta el 27 de marzo, el corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, previsto hasta septiembre, y el corte prolongado en la salida de la A-7 en Realengo.

El tráfico en Alicante sigue así pendiente sobre todo de los siniestros puntuales y de las numerosas obras que continúan condicionando la circulación en varios corredores principales.