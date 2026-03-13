Barcala asume que el Parque Central de Alicante solo incluiría un "semisoterramiento" de las vías

El futuro Parque Central de Alicante, el gran proyecto transformador de la ciudad que lleva décadas en un cajón, podría terminar condenado a "convivir" con las vías del tren. El alcalde Luis Barcala ha abierto la puerta a que el soterramiento del actual trazado ferroviario se lleve a cabo solo de forma parcial, en vez de ocultar por completo el paso de los trenes, como se había venido reclamando desde hace décadas por los vecinos y por el propio Ayuntamiento.

Estaba previsto que el Consistorio y el Ministerio de Transportes presentaran de forma conjunta el diseño de la futura infraestructura verde, el pasado 2 de febrero. Sin embargo, el trágico accidente de Adamuz motivó la suspensión del acto, que el regidor popular espera celebrar en próximas fechas. "Estamos cerrando con el ministerio esa presentación", ha apuntado Barcala, que pidió en julio del pasado año aplazar la anterior fecha pactada entre las dos administraciones.

"Había algunos flecos de diseño de lo que es la finalización del semisoterramiento hasta la propia estación" Luis Barcala — Alcalde de Alicante (PP)

En una entrevista concedida a Alacantí TV, el alcalde ha remarcado que "había algunos flecos de diseño" y que estos se ceñían principalmente a "la finalización del semisoterramiento" de la actual playa de vías. Se trata de la primera vez que el dirigente popular habla abiertamente de una ocultación parcial del entramado ferroviario a su llegada a la futura Estación Intermodal.

Demanda histórica

El pasado mes de junio, preguntado por INFORMACIÓN sobre esta cuestión, Barcala aseguró que "las buenas soluciones son las viables, que sí se pueden materializar y ejecutar". En cuanto a si el ministro Óscar Puente (reacio a los soterramientos por su elevado coste y la duración de las obras) le había convencido de su posicionamiento, el regidor echó entonces balones fuera: "Yo lo dejo ahí...", apuntó entonces.

De confirmarse esta intención, supondría renunciar a una de las históricas demandas de la ciudadanía alicantina, que lleva décadas reclamando la recuperación del espacio que actualmente ocupan las vías de la estación Alicante-Terminal para los ciudadanos, con la previsión de construcción de viviendas y la habilitación de zonas verdes.

Otras cuestiones que se deberían concretar en la futura presentación son los detalles sobre la actuación urbanística en el entorno, que prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % debería tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. Además, el documento debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi, con el previsto soterramiento del entramado actual de las vías.