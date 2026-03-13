Barcala suspende su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha suspendido "in extremis" su agenda pública de la mañana de este viernes. Lo ha hecho minutos después de que INFORMACIÓN avanzase la detención del presidente de la Cámara, Carlos Baño, por la gestión del bono comercio, en la etapa en la que Carlos Mazón era el presidente de la Diputación, e impulsor de la iniciativa.

El regidor tenía previsto acudir a un evento en el MARQ relacionado, precisamente, con el Día del Consumidor. No obstante, pese a que su presencia estaba anunciada para las 13:00h, desde su equipo han confirmado, pasada esa hora, que el dirigente popular se caía de la convocatoria "por una reunión de última hora". En su lugar, Barcala ha enviado a la concejala de Comercio y Mercados, Lidia López. Por ahora, parece que se mantiene la previsión de asistencia del dirigente popular a otro acto público fijado para esta misma tarde, aunque su gabinete advierte de que "no hará declaraciones de otros asuntos", una fórmula (la de limitar las preguntas) cada vez más utilizada por el ejecutivo popular, especialmente desde que este diario destapó el escándalo de las viviendas protegidas.

Carlos Baño, detenido

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos consumo de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se está procediendo a un registro en la sede de Facpyme en Alicante. Los miembros del cuerpo han permanecido después en el interior de la sede realizando un registro.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio de la pequeña y media empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), que preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Al frente del ente provincial se encontraba entonces Carlos Mazón, impulsor de este programa y exjefe del Consell, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez. Mazón a quien Baño define como su "hermano"es, a su vez, gerente en excedencia de la Cámara de Comercio de Alicante.

NOTICIA EN ELABORACIÓN