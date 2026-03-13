Los bono comercio, un proyecto estrella de Mazón que ha acabado con la detención de su “hermano” Baño

En plena polémica por su continuidad como diputado en las Cortes, tras el intento de la jueza de que el TSJ le investigada por la gestión de la dana, otro frente, y no cualquiera, se abre en torno a Carlos Mazón. En esta ocasión, por doble vía: por la gestión de un proyecto impulsado durante su mandato en la Diputación y por su relación más que personal con el protagonista de la jornada.

La detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, que ha podido abandonar las dependencias policiales por la tarde, se enmarca en la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo por un programa impulsado desde la Diputación en el anterior mandato. En aquella etapa, entre 2019 y 2023, el presidente de la institución provincial fue Carlos Mazón, que posteriormente daría el salto a la Presidencia de la Generalitat.

El exjefe del Consell no solo es un actor en esta presunta trama, dado que la iniciativa de los bonos comercio fue impulsada con él como presidente de la Diputación. Mazón es, además, una persona muy cercana a Carlos Baño. Tanto que este último llegó a definir al entonces jefe del Consell como su “hermano”.

Aquel gestó de empatía y de amistad no se produjo en un momento cualquiera. Se dio el 19 de noviembre de 2024, tres semanas después de la dana que ocasionó 230 muertos en la provincia de Valencia y por cuya gestión Mazón acabó abandonando la Presidencia de la Generalitat un mes después. “Pudo llegar tarde, pero de ahí a llamarle asesino...”, defendió Baño en un acto en Elche.

Cabe recordar que Mazón, además, conserva en excedencia su plaza como gerente de la Cámara de Comercio presidida ahora por Baño y que su primer acto en Alicante tras la dana fue, precisamente, una visita a las instalaciones de Alicante Gastronómica Solidaria en Mutxamel junto a Baño. En aquel momento, y durante el resto de su periodo presidencial, Mazón redujo al máximo sus actos públicos, especialmente en la provincia de Valencia, debido al malestar social ocasionado por la gestión de la dana, visible en numerosas manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias.

La proximidad entre ambos no solo es evidente a través de los hechos citados, sino que también se hizo visible a través de otro asunto en el que el presidente de la Cámara de Comercio está situado en el centro. Se trata de la obra sin licencia que se llevó a cabo en el edificio de la entidad ubicado en Panoramis, en el puerto de Alicante, y para la que la Generalitat presidida por Mazón aportó 1,5 millones de euros. Cantidad que se aprobó pese a que en el Consell sabían que estos trabajos no contaban con los permisos necesarios.

El caso de los bonos comercio

El programa de los bonos comercio surgió como una iniciativa de la Diputación de Mazón tras la pandemia. La intención era reactivar el tejido comercial y los negocios locales a través de las compras en establecimientos de proximidad que se adhirieran a la iniciativa. "Sensibilizar a los consumidores" y "fidelizar y captar nueva clientela" eran conceptos con los que la institución provincial justificó la medida.

El mecanismo funcionaba de la siguiente manera. Los clientes adquirían productos de los comercios adheridos a mitad de precio. La otra mitad la financiaba la Diputación, que hacía llegar estas cantidades a los ayuntamientos para que transfirieran las partidas económicas a los establecimientos, para contratar la pasarela para compras online de bonos o para publicitar campañas, entre otras medidas.

Cada corporación, en función del volumen de la campaña, abonaba una cantidad, y delegaba la gestión de los fondos en la mercantil Nexo Retail SL. Este es uno de los aspectos en los que la investigación está centrada.

La participación de Baño

El 13 de julio de 2022, poco antes de que el programa de los bonos comercio se pusiera en marcha, Facpyme, la Federación Alicantina de Comercio, cuya sede ha sido registrada este mismo viernes y cuya presidencia ostenta Baño, constituyó la mercantil Nexo Retail Alicante SL. El presidente de la Cámara era su administrador único y la federación, su único socio.

Buena parte de los bonos comercio se gestionaron a través de esta empresa y el control levantó sospechas que motivaron investigaciones de la Agencia Valenciana Antifraude y de la Fiscalía Anticorrupción, desde hace ahora un año, por un presunto delito de fraude de subvenciones, delito por el que ha sido imputado junto al de falsedad, según ha informado su abogado. La investigación se centra en conocer si Facpyme se lucró ejecutando, a través de Nexo Retail Alicante SL, las campañas de bono comercio de la Diputación en 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia de Alicante.

No hay que olvidar que el sucesor de Mazón al frente de la Diputación, Toni Pérez, también presidente del PP en la provincia de Alicante, renegó de esta iniciativa. La actual vicepresidenta segunda de la institución provincial, Marina Sáez, también del PP, llegó a afirmar que "ha habido alcaldes que nos han dicho que el bono comercio les causa más perjuicios que beneficios". En 2022, además, el presupuesto para la iniciativa del bono comercio se multiplicó por ocho, y el programa hasta entonces se había desarrollado a través de los ayuntamientos.

Ahora, con la detención de Baño y la evolución de las investigaciones, la imagen Mazón vuelve a quedar marcada por su gestión pública. Esta vez, por su etapa al frente de la Diputación de Alicante.