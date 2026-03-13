Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mordisco profesorCarlos Baño detenidoReacción detención BañoJesús NavarroSuspensión agenda BarcalaHuelga médicosDetenidos apuñalamiento joven
instagramlinkedin

Carlos Baño sale de comisaría: se le acusa de fraude en subvenciones y falsedad

Carlos Baño sale de comisaría. El presidente de Facpyme asegura que está tranquilo y que ha colaborado

Carlos Baño sale de comisaría. El presidente de Facpyme asegura que está tranquilo y que ha colaborado

Jose Navarro

Ana Jover

Ana Jover

Por consejo de su abogado y porque el caso está bajo secreto de sumario, el presidente de la Cámara de Comercio y Facpyme, Carlos Baño, no ha declarado en Comisaría tras detenido la mañana de este viernes, según ha adelantado en primicia INFORMACIÓN, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Diputación de Alicante. Ignacio Gally, que lleva su defensa, ha indicado que a Baño se le imputa un fraude de subvenciones y falsedad. El siguiente paso será prestar declaración ante el juzgado de Alicante y personarse para conocer los hechos una vez que se levante el secreto de sumario.

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El otro negocio de Les Naus de Alicante: los bajos comerciales del residencial y 138 plazas de garaje
  2. El Ayuntamiento de Alicante aparta a los dos arquitectos de Urbanismo con vivienda protegida en Les Naus
  3. Actuación urgente por falta de seguridad en las nuevas pérgolas del paseo de San Juan
  4. Tráfico en Alicante hoy: niebla en la A-31, retenciones en la A-70 y varios accidentes complican la mañana
  5. Cinco colegios de Alicante entre los 100 mejores de España, según la revista Forbes
  6. Última hora de la dana en Alicante: Aemet mantiene mañana la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia
  7. La Aemet mantiene el aviso amarillo en Alicante por lluvias persistentes en la provincia
  8. Estos son los animales que se han 'mudado' a Playa de San Juan tras la dana

Barcala suspende parcialmente su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante

Barcala suspende parcialmente su agenda tras la detención de Carlos Baño por la gestión del bono comercio en Alicante

El gobierno de Barcala se desvincula de la investigación de los bono comercio aunque los gestionó a través de la Cámara de Alicante

El gobierno de Barcala se desvincula de la investigación de los bono comercio aunque los gestionó a través de la Cámara de Alicante

Carlos Baño sale de comisaría: se le acusa de fraude en subvenciones y falsedad

Carlos Baño sale de comisaría: se le acusa de fraude en subvenciones y falsedad

Carlos Baño, detenido por la gestión de los bono comercio de la Diputación de Alicante cuando Mazón la presidía

Neurociencias investiga un fármaco que reprograme el sistema inmune del cerebro para frenar el alzhéimer

Neurociencias investiga un fármaco que reprograme el sistema inmune del cerebro para frenar el alzhéimer

Así ha sido el registro durante más de cuatro horas en la sede de Facpyme de Alicante

Así ha sido el registro durante más de cuatro horas en la sede de Facpyme de Alicante

Vecinos de los barrios colindantes al Parque Central de Alicante rechazan el semisoterramiento de las vías: “Es una chapuza”

Vecinos de los barrios colindantes al Parque Central de Alicante rechazan el semisoterramiento de las vías: “Es una chapuza”

El Gobierno adelanta el trasvase máximo de 180 hectómetros trimestral por la reserva hídrica récord en la cabecera del Tajo

El Gobierno adelanta el trasvase máximo de 180 hectómetros trimestral por la reserva hídrica récord en la cabecera del Tajo
Tracking Pixel Contents