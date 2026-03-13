Carlos Baño sale de comisaría: se le acusa de fraude en subvenciones y falsedad

Por consejo de su abogado y porque el caso está bajo secreto de sumario, el presidente de la Cámara de Comercio y Facpyme, Carlos Baño, no ha declarado en Comisaría tras detenido la mañana de este viernes, según ha adelantado en primicia INFORMACIÓN, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Diputación de Alicante. Ignacio Gally, que lleva su defensa, ha indicado que a Baño se le imputa un fraude de subvenciones y falsedad. El siguiente paso será prestar declaración ante el juzgado de Alicante y personarse para conocer los hechos una vez que se levante el secreto de sumario.

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