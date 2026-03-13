Más de 500 personas donan sangre y médula en la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante ha cerrado con una destacada participación una nueva edición de la maratón de donación de sangre y médula celebrada los días 10 y 11 de marzo en el campus de San Vicente del Raspeig. Un total de 517 personas se presentaron para donar, de las cuales 182 lo hicieron por primera vez, un dato especialmente significativo para reforzar el relevo generacional entre donantes.

La iniciativa, organizada por el Secretariado de Universidad Saludable de la UA en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, volvió a movilizar a estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) en torno a una acción solidaria fundamental para el sistema sanitario.

Salvar vidas

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas registradas durante ambas jornadas, la comunidad universitaria volvió a demostrar su compromiso con la donación de sangre. La lluvia no frenó la participación y numerosos estudiantes se acercaron a los distintos puntos habilitados en el campus para contribuir con este gesto solidario que puede ayudar a salvar vidas.

La campaña contó con puntos de donación en el Aulario I y II, el edificio Ciencias II y la Facultad de Educación, además del autobanco del Centro de Transfusión, lo que permitió facilitar la participación de la comunidad universitaria a lo largo de los dos días.

Donación de sangre en la Universidad de Alicante, esta semana / Daniel Betoret

Población joven

El elevado número de 182 nuevos donantes pone de manifiesto también el impacto de las acciones de sensibilización que se desarrollan en el campus para fomentar la cultura de la donación, especialmente entre la población joven.

Desde la Universidad de Alicante se ha agradecido la implicación de todas las personas que participaron en la iniciativa, así como la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y de los distintos servicios universitarios que contribuyeron a la organización de la maratón.

Enfermedades

La donación de sangre es un acto muy importante para la sociedad, ya que permite salvar muchas vidas. Muchas personas necesitan transfusiones de sangre debido a accidentes, cirugías, enfermedades graves como el cáncer o problemas de salud que provocan pérdida de sangre. Gracias a la generosidad de los donantes, los hospitales pueden disponer de la sangre necesaria para atender a estos pacientes.

Además, la sangre no se puede fabricar de manera artificial, por lo que la única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria de las personas. Una sola donación puede ayudar a varios pacientes, ya que la sangre se separa en diferentes componentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que se utilizan según las necesidades de cada enfermo.

Por todo ello, donar sangre es un acto de solidaridad y responsabilidad social que contribuye a mejorar la salud de la comunidad y a salvar vidas.