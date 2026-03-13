Educación autoriza a los centros concertados para la gestión de ayudas del comedor y transporte

El Consell ha decidido que los centros concertados puedan participar en la gestión de ayudas al alumnado referentes al comedor y al transporte. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre los centros privados sostenidos con fondos públicos, así como con los centros docentes de titularidad de corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para regular su participación como entidades colaboradoras en la tramitación de determinadas prestaciones a la escolarización.

En concreto, el acuerdo establece el marco para que estos centros colaboren en la gestión y pago de las ayudas de comedor destinadas al alumnado escolarizado en centros educativos privados concertados y en centros de titularidad de corporaciones locales, así como de las ayudas económicas dirigidas a subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor del alumnado de los centros específicos de Educación Especial, tanto privados concertados como de titularidad de corporaciones locales.

La Administración autonómica ha justificado que el convenio "no comporta contraprestación económica para las entidades colaboradoras ni genera obligaciones económicas directas para la Generalitat". El mismo tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2027 y podrá prorrogarse por un periodo máximo adicional de dos años.

Colaboración con los centros penitenciarios

Por otra parte, la Generalitat ha dado luz verde a la suscripción de un convenio entre el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV) y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, para la realización de actividades artísticas en centros penitenciarios de la Comunidad.

El objetivo de este convenio es poner a disposición de las personas internas los recursos necesarios para la mejora de su desarrollo personal y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan cumplido la pena que les ha sido impuesta

Para ello, a través de este acuerdo, se facilita la participación del alumnado de los centros adscritos al ISEACV en el desarrollo de distintas actividades relacionadas con la danza, la música, el arte dramático, el diseño y la cerámica programadas en los centros penitenciaros de la Comunidad Valenciana.

Este acuerdo amplía el convenio firmado en 2022 a través del que se contemplaba la participación del alumnado de los Conservatorios Superiores de Danza de Valencia y Alicante. Con el nuevo convenio se extienden las actividades previstas a la música, el arte dramático, el diseño y la cerámica, al incluirse los 13 centros dependientes del ISEACV.

En concreto, participan los tres Conservatorios Superiores de Música (Joaquín Rodrigo’ de València, ‘Oscar Esplá’ de Alicante y ‘Salvador Seguí’ de Castellón de la Plana); los dos Conservatorios Superiores de Danza (Alicante y ‘Nacho Duato’ de València), la Escuela Superior de Arte Dramático de València; las Escuelas de Arte y Superior de València, Alicante, Alcoi, Castellón de la Plana y Orihuela y las escuelas Superiores de Cerámica de Manises y l’Alcora.

El convenio, que tendrá una duración de cuatro años, prorrogables cuatro años más, establece los mecanismos de coordinación y seguimiento a través de la constitución de una comisión encargada de comprobar su correcta ejecución, así como de resolver las incidencias o dudas que puedan surgir.