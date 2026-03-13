El Flagelado cierra el Domingo de Ramos al ritmo de una nueva banda

El barrio de San Blas volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del Domingo de Ramos alicantino con la salida de la Penitencial Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación. La hermandad, que protagoniza el último recorrido de la jornada, se prepara para recorrer las calles con varias novedades marcadas por los cambios en el itinerario y el estreno de un nuevo acompañamiento musical.

La procesión partirá desde el entorno de la parroquia de San Blas, sede de la hermandad, aunque este año el encuentro inicial se verá alterado por las obras que se están realizando en la calle Condes de Soto Ameno, lo que obligará a realizarlo en la calle Jaén. Aun así, el espíritu de la procesión se mantiene intacto con un cortejo penitencial que avanza con sus dos pasos principales, el Santísimo Cristo de la Fe en su Santa Flagelación, conocido como el Flagelado, y Nuestra Señora de la Corona de Espinas.

Una nueva banda para el Flagelado

Entre las principales novedades de este año destaca el cambio en el acompañamiento musical del paso del Flagelado. La imagen estará acompañada por primera vez por la Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra, una formación muy conocida en el ámbito cofrade.

"Este año la novedad más destacada es el cambio de banda que acompañará al Flagelado. Lo hará la Agrupación de la Cruz Roja de Tobarra, es el primer año que desfila con nosotros, aunque no es la primera vez que viene a Alicante porque también participa el Lunes Santo con la Hermandad Agustina", explica el hermano mayor, Rafael Escribano.

El cortejo contará además con la Agrupación Musical La Oración en el Huerto de Yecla, que completará el acompañamiento sonoro de una procesión que combina tradición y renovación.

No sabemos exactamente por dónde tiraremos porque las obras nos obligan a cambiar el recorrido Rafael Escribano — Hermano Mayor

Cambios en el recorrido y encuentros con tradición

Las obras que se desarrollan actualmente en el barrio de San Blas, en la calle Condes de Soto Ameno, obligarán a modificar parte del itinerario inicial del desfile. "No sabemos exactamente por dónde tiraremos porque las obras nos obligan a cambiar recorrido, pero una vez lleguemos a la calle Pintor Gisbert, el recorrido volverá a ser el habitual", señala el hermano mayor.

A lo largo del trayecto, la hermandad mantendrá algunos de sus momentos más simbólicos. Uno de ellos tendrá lugar frente a la parroquia de María Auxiliadora, donde se realizará una estación de penitencia ante los titulares de la Hermandad de la Santa Cena.

El pasado año, coincidiendo con el 140 aniversario de la hermandad, el cortejo pasó por primera vez por el Convento de las Capuchinas, un gesto que tuvo una gran acogida entre los fieles. Este 2026 se repetirá la escena con la intención de convertirla en una tradición con los años. Allí se producirá una estampa muy especial: en la puerta del convento estarán presentes imágenes históricas vinculadas a la hermandad, como el primer Flagelado que procesionó entre 1988 y 1991 y el Nazareno del antiguo paso del Encuentro.

El desfile concluirá en la Concatedral de San Nicolás, desde donde los pasos regresarán al barrio de San Blas. "Este año volveremos a subir los pasos empujándolos hacia arriba hasta San Blas. Allí terminaremos todo", explica el hermano mayor. De esta forma, la hermandad volverá a cerrar la jornada con una procesión marcada por la devoción, la historia y la implicación de todo un barrio.