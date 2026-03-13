El gobierno de Barcala se desvincula de la investigación de los bono comercio aunque los gestionó a través de la Cámara de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante asegura que sus campañas del bono comercio "en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía", tras la detención del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, por la gestión de dichas ayudas durante la etapa en la que Carlos Mazón fue presidente de la Diputación.

El ejecutivo del popular Luis Barcala, que este viernes ha cancelado su agenda de la mañana después de que INFORMACIÓN publicase el arresto, asegura que las campañas municipales "nunca se han tramitado con Facpyme", la entidad bajo sospecha. En el caso de Alicante, la gestión se ejecutó mediante un convenio con la Cámara de Comercio, entidad igualmente presidida por Carlos Baño.

A través de un comunicado, la concejala de Comercio, Lidia López, ha destacado este viernes que el Consistorio alicantino gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 “y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales, pero nunca con Facpyme", la entidad cuya sede ha sido registrada este viernes.

"Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización", ha recalcado la concejala del PP. En relación con la detención del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, por la gestión de los bonos, López ha expresado "el máximo respeto a las decisiones judiciales" por parte del equipo de gobierno local y "la total colaboración del Ayuntamiento para esclarecer los hechos que la Justicia considere oportuno".

Carlos Baño, detenido

Tal y como ha adelantado este diario, la Policía Nacional ha detenido esta mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que, desde hace meses, lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023, en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se ha procedido a un registro en la sede de Facpyme en Alicante. Los miembros del cuerpo han permanecido después en el interior de la sede recabando más información.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio de la pequeña y media empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), que preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Al frente del ente provincial se encontraba entonces Carlos Mazón, impulsor de este programa y exjefe del Consell, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez. Mazón a quien Baño define como su "hermano"es, a su vez, gerente en excedencia de la Cámara de Comercio de Alicante.