Gonorrea en Alicante: alta resistencia a los antibióticos habituales

La Fundación Fisabio ha analizado la evolución de la gonorrea en la Comunidad Valenciana durante doce años y ha detectado un aumento destacable de cepas resistentes a los antibióticos comunes. Los resultados indican que gran parte de estas resistencias están asociadas a la introducción de nuevos linajes bacterianos en la región.

La gonorrea es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que, si no se trata adecuadamente, puede provocar problemas de salud sexual y reproductiva.

En los últimos años, los casos han aumentado significativamente en Europa y en España, al mismo tiempo que crece la resistencia de la bacteria a los medicamentos utilizados.

Los científicos estudian 1.647 muestras de casos confirmados procedentes de 13 hospitales de la Comunidad

Salud pública

Ante el aumento de la resistencia a los antibióticos, conocer qué cepas circulan y cómo evolucionan es clave para reorientar las estrategias de salud pública. En el contexto autonómico, un equipo investigador de Fisabio, liderado por Leonor Sánchez Busó, experta en análisis bioinformático de patógenos del género Neisseria, ha analizado 1.647 muestras de casos confirmados de gonorrea procedentes de 13 hospitales.

Las muestras, recogidas entre 2012 y 2024, fueron secuenciadas para reconstruir la circulación de las cepas en el territorio. La investigación combina datos clínicos, epidemiológicos y genómicos, y revela altos niveles de resistencia a antibióticos como la ciprofloxacina y la azitromicina, así como una proporción relevante de cepas con menor sensibilidad a la ceftriaxona.

El equipo de Fisabio que ha realizado el estudio sobre la gonorrea / INFORMACIÓN

Linajes

Gran parte de estas resistencias están asociadas a la introducción repetida de nuevos linajes bacterianos, que una vez presentes en la región han logrado mantenerse y transmitirse de forma sostenida durante décadas.

En concreto, se han identificado dos linajes principales, NG-STAR CC1615 y CC63, responsables de una parte importante de los casos, que presentan con frecuencia alteraciones genéticas conocidas como mosaicos mtr, las cuales facilitan la expulsión de antibióticos de la bacteria y reducen la eficacia de los tratamientos.

Entrada constante

Tal y como señala Sánchez, investigadora principal, “en este estudio hemos detectado una entrada constante de linajes resistentes en la Comunidad Valenciana, muchos de los cuales logran mantenerse y transmitirse en el tiempo. La lucha contra la resistencia a los antibióticos es un reto global que debe empezar a abordarse a nivel local, y para ello la colaboración con hospitales de la región ha sido esencial”.

El análisis completo ha sido recientemente publicado en la revista científica internacional Clinical Microbiology and Infection, bajo el título de “La reciente introducción de linajes de Neisseria gonorrhoeae portadores del mosaico mtr impulsa la transmisión local” (“The recent introduction of mosaic mtr-carrying Neisseria gonorrhoeae lineages boosts local transmission”).