El Gran Poder abraza su fe en un solemne recorrido por San Antón

Las calles del barrio de San Antón volverán a llenarse de silencio, devoción y emoción en la tarde del Domingo de Ramos con la salida de la Real, Muy Ilustre, Santa y Sacramental Hermandad de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada. La hermandad, una de las más arraigadas de la Semana Santa alicantina, afronta una nueva estación de penitencia marcada por su vocación espiritual y por el deseo de acercar la fe a las calles de la ciudad.

Desde la parroquia de la Misericordia, sede de la hermandad, partirá un cortejo que recorrerá San Antón hasta llegar a la Concatedral de San Nicolás. Un itinerario cargado de simbolismo que atraviesa el corazón del barrio y que cada año congrega a cientos de devotos. "Este año volveremos a salir a la calle, si Dios quiere y el tiempo acompaña, para llevar esa catequesis y tratar de que la gente que normalmente no viene a la iglesia tenga un momento de encuentro con Cristo y con su madre", explica el hermano mayor de la hermandad, Miguel Ivorra.

Compromiso con la acción social

Más allá del desfile procesional, la hermandad insiste en que la Semana Santa es el reflejo visible de un trabajo que se desarrolla durante todo el año. La formación espiritual y la vida de hermandad se han convertido en uno de los ejes fundamentales de su actividad.

Lo más importante es la vida de hermandad. La procesión es el broche de oro a la labor que realizamos durante todo el año Miguel Ivorra — Hermano Mayor

"Lo más importante es la vida de hermandad. La procesión es el broche de oro a la labor que realizamos durante todo el año", señala Ivorra, quien subraya que la corporación no quiere quedarse únicamente en el aspecto estético de la Semana Santa. "No nos quedamos solo con lo estético, también miramos lo espiritual. Por eso llevamos tiempo fomentando la formación pastoral de nuestros hermanos", afirma Ivorra.

La labor asistencial constituye otro de los pilares de la hermandad. A lo largo del año, la corporación colabora activamente con la parroquia de la Misericordia y con Cáritas parroquial, destinando recursos a las personas más vulnerables del entorno. "Este año continuamos en nuestra línea de dedicar nuestros recursos a la labor asistencial. Colaboramos con la parroquia y con Cáritas porque creemos que, tal y como está la situación, debemos centrarnos especialmente en esa labor", explica el hermano mayor.

Un recorrido lleno de emoción

La procesión contará con dos de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa alicantina: Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza, ambas talladas en 1942 por el imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci. La Virgen, además, fue coronada canónicamente en 2011, un acontecimiento que marcó un hito en la historia de la hermandad.

El recorrido ofrece momentos especialmente significativos para los hermanos y para quienes contemplan la procesión. Uno de los más destacados es la salida desde la parroquia de la Misericordia. El tránsito por las estrechas calles del barrio de San Antón aporta también una atmósfera muy particular a la procesión. "En esas calles la claridad va escaseando y se producen juegos de luz, emociones y sensaciones que crean un espectáculo muy especial", señala Ivorra.

Otro de los momentos clave llegará con la estación de penitencia en la Concatedral de San Nicolás, donde ambos tronos accederán por la Puerta Negra para el rezo de la hermandad. "La entrada en San Nicolás es esencial, porque la estación de penitencia es el sentido de todo este tránsito de la hermandad", explica el hermano mayor.

Tras abandonar la concatedral, la procesión emprenderá su camino de regreso atravesando calles del Casco Antiguo. Uno de los puntos más recomendados para contemplarla será la revirá entre las calles Muñoz y Miguel Soler, un lugar donde se concentran cada año numerosos espectadores.

El recorrido finalizará en la calle Díaz Moreu, donde se vive uno de los instantes más intensos de la procesión: el regreso de la hermandad a su templo. "Allí se produce una explosión de júbilo porque la hermandad vuelve a su casa", explica Ivorra. Con esa imagen final, la hermandad culminará una jornada en la que fe y compromiso social vuelven a encontrarse en las calles de Alicante.