Los guías defienden el "rigor histórico" de las visitas a los refugios de la Guerra Civil en Alicante, pese a las exigencias de Vox

Mientras Vox celebra haber empujado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a eliminar "la ideología sectaria" de las visitas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil, la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana defiende el "rigor" del guion elaborado y asegura que los itinerarios serán "respetuosos con los hechos históricos".

Los responsables del contrato para la realización de las visitas guiadas han manifestado este viernes que el guion "ha sido elaborado con un único objetivo: divulgar y contextualizar uno de los episodios más significativos de la historia contemporánea de la ciudad, poniendo en valor un espacio patrimonial de gran relevancia para Alicante y para la memoria colectiva de sus ciudadanos".

Al respecto, la asociación añade que su trabajo "se fundamenta en criterios profesionales, históricos y patrimoniales, propios de la interpretación del patrimonio, con un enfoque divulgativo, pedagógico y respetuoso con los hechos históricos". Además, apunta que, como entidad profesional dedicada a la interpretación del patrimonio, desarrolla su labor "desde la independencia profesional, con el objetivo de acercar la historia y el patrimonio a la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad".

Contenido supervisado

Según las explicaciones de la asociación, el contenido histórico "ha contado con el asesoramiento y la supervisión de Pablo Rosser, doctor en Patrimonio Histórico-Artístico, reconocido especialista en temas de Memoria con varias publicaciones de referencia y responsable del contrato". Algo que, a juicio del colectivo, "garantiza el rigor documental de la información que se transmite durante las visitas". Por tanto, los guías remarcan que los recorridos "⁠⁠se basan única y exclusivamente en la formación previamente recibida, así como en el discurso que la propia exposición contiene".

Además, los guías añaden que las visitas a los refugios antiaéreos y al Centro de Interpretación "pretenden ofrecer una aproximación rigurosa, contextualizada y accesible a un periodo complejo de la historia, contribuyendo al conocimiento y a la conservación del patrimonio histórico de Alicante". Para conseguirlo, insisten, "la asociación continuará trabajando con responsabilidad y profesionalidad para que estos espacios patrimoniales se conviertan en lugares de conocimiento, reflexión y divulgación histórica, abiertos a todos los públicos".

Vox aplaude una ciudad "libre de ideología"

Sin embargo, pese a que los guías descartan que se hayan atendido exigencias de los ultras, desde Vox, se dan por satisfechos de esta nueva cesión del equipo de gobierno de Luis Barcala, tras un breve periodo de aparente tensión entre ambas formaciones después de que los ultras exigieran la dimisión del alcalde por el escándalo de las viviendas protegidas. Finalmente, los de Abascal salvaron al regidor popular sobre la bocina impidiendo su reprobación, y las relaciones entre los socios habituales parecen haber vuelto a su cauce.

Para la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, "por fin esta ciudad está libre de la ideología sectaria que busca enfrentar a los españoles noventa años después de la Guerra Civil, que dividió de la forma más dolorosa posible nuestra nación". La edil de ultraderecha aplaude que "todos los visitantes que vayan a los refugios antiaéreos conocerán la historia sin sesgo ideológico, entendiendo los hechos tal y como sucedieron y con respeto a todas las víctimas del conflicto".