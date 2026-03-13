La izquierda pide "transparencia" al gobierno de Barcala tras la detención de Carlos Baño por la gestión de los bono comercio de la Diputación

La izquierda exige al gobierno de Barcala claridad y transparencia tras la detención de Carlos Baño. El PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos exigieron este viernes al gobierno municipal de Luis Barcala una actuación transparente y responsable tras la detención de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, en relación con la gestión de los bonos comercio de la Diputación, cuando Carlos Mazón la presidía. Los grupos municipales del bloque de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante subrayaron que, de confirmarse irregularidades, es imprescindible depurar responsabilidades políticas y penales en un programa financiado con fondos públicos que estaba destinado a apoyar al comercio local. Vox, por su parte, optó por mantener silencio sobre el asunto.

La Policía Nacional detuvo este viernes a Carlos Baño en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de bonos consumo de 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se procedía al registro de la sede de Facpyme, asociación vinculada a la gestión de estos fondos. La detención obligó a realizar la presentación de un programa de turismo prevista este viernes sin la presencia de Baño, y la Cámara de Comercio confirmó que el presidente ha suspendido toda su agenda sin ofrecer más detalles.

La izquierda exige transparencia

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, subrayó la importancia de la colaboración institucional con la justicia. "A la espera de conocer todos los detalles de la operación, es imprescindible que todas las instituciones colaboren con la investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades si se confirma cualquier irregularidad. La transparencia debe ser absoluta cuando se trata de programas financiados con dinero público destinados a apoyar al comercio local”, indicó Barceló.

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís, vinculó la investigación con otras alertas previas sobre irregularidades en la gestión pública. "En julio de 2024 preguntamos por las adjudicaciones de viviendas protegidas en la playa de San Juan y el tiempo nos ha dado la razón. Hace un año reclamamos a la Concejalía de Comercio información sobre el bono comercio tras detectar indicios de que Facpyme podría haberse lucrado con el programa. Un año después seguimos sin obtener respuesta, ¿qué quieren ocultar? No solo Carlos Baño, Lidia López también debe dar explicaciones", advirtió Mas.

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, calificó la situación como "muy grave" y pidió esclarecer tanto responsabilidades penales como políticas. "Si se confirman las irregularidades, estaríamos ante un escándalo de enormes dimensiones. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió exactamente. Cuando se puso en marcha este programa el presidente de la Diputación de Alicante era Carlos Mazón, y la Cámara de Comercio ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con ese entorno institucional", señaló Copé.

Por su parte, desde Vox han señalado a este medio que no realizarían declaraciones sobre este asunto.

La investigación

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio de la pequeña y media empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), que preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Al frente de la Corporación provincial en esa etapa se encontraba Carlos Mazón, impulsor de este programa y exjefe del Consell, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez.

Baño siempre ha presumido de sus buenas relaciones con el expresidente de la Generalitat del que ha llegado a decir que era "un hermano".

Entidades colaboradoras

El programa de los bono comercio, en el que en tres años (de 2022 a 2024) se invirtieron 58 millones, responde a una iniciativa de la Diputación tras la pandemia que buscaba «potenciar las compras apoyando a los hogares y a los establecimientos adheridos promoviendo la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local». Además de «ayudar a fidelizar y captar nueva clientela, así como sensibilizar a los consumidores de la importancia de realizar su compra en el comercio de proximidad».

Así lo recoge el contrato tipo que suscribieron los ayuntamientos que se acogieron a estas ayudas con las entidades que se encargaron de ejecutarlas: Facpyme, a la que ahora se está investigando en relación a este tema, y la Cámara de Comercio, sobre la que no consta que de momento se estén practicando diligencias. Ambas están presididas por Baño.

La Diputación, que subvencionaba el 50 % del importe de los bonos adquiridos por el consumidor, hacía llegar la ayuda a las corporaciones locales que, a su vez, conveniaban con una entidad colaboradora su ejecución. Es decir, transferir las partidas económicas a los comercios adheridos, contratar la pasarela para la compra online de los bonos, publicitar las campañas...Conceptos por los que cada ayuntamiento, en función del volumen de la campaña, tenía que abonar una cantidad, uno de los aspectos sobre los que está centrada la investigación.

Mercantil de la federación

El 13 de julio de 2022, poco antes de ponerse en marcha el programa de los bono comercio, Facpyme constituyó la mercantil Nexo Retail Alicante S.L., de la que Baño era administrador único y la federación, su único socio. Como objeto figuraban, entre otros, la organización de eventos y ferias comerciales, la actividad de apoyo a las empresas, servicios administrativos combinados y actividades auxiliares, campañas de publicidad y marketing, asesoramiento en gestión empresarial y optimización de recursos.

Sobre el papel, la sociedad se constituyó para gestionar las ayudas ante la imposibilidad de que una organización empresarial sin ánimo de lucro, como es Facpyme, pudiera asumir la ejecución de un programa que conlleva transacciones económicas.

Baño modificó el pasado agosto la estructura organizativa de Nexo Retail Alicante. La empresa es una sociedad instrumental, perteneciente a Facpyme, y pasó de tener un administrador único, el propio presidente de la asociación, a crear un consejo de administración. El nuevo órgano directivo está compuesto por tres consejeros Vicente Armengol, que es vicepresidente segundo y José Antonio López Vizcaíno, vocal.