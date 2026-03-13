Los médicos de Alicante van de nuevo a la huelga: estas son las fechas

Nueva semana de huelga médica en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana y en toda España. Será la próxima, desde el lunes 16 hasta el viernes 20, en una nueva convocatoria de Sindicato Médico en demanda de un estatuto propio para la profesión, con mejoras salariales y laborales.

Los pacientes deben saber que habrá facultativos que puedan acogerse a la huelga siempre que no formen parte de los servicios mínimos que dicte la Conselleria de Sanidad para garantizar la asistencia a la población, por lo que pueden suspenderse citas, consultas e incluso operaciones.

Los convocantes contemplan la celebración de concentraciones todos los días (salvo el jueves, día de San José y festivo en la Comunidad). El personal está convocado a las 11 horas ante centros de salud y hospitales, y el martes 17 de marzo por la tarde está prevista una manifestación entre la Rambla y la Montañeta, en Alicante, que comenzará a las 18.30 horas, con el lema "Médicos y facultativos, presos de un sistema sanitario abusivo".

Se les invita a acudir con bata y outfit o accesorio de preso. En Valencia, las concentraciones tendrán lugar en la puerta de los hospitales y centros sanitarios a las 8:15 horas, mientras que en Castellón se convocan a las 11:00 de la mañana.

Cartel de la manifestación de médicos del próximo martes en Alicante / INFORMACIÓN

Reivindicaciones

"Este es un momento único que debemos aprovechar todos los médicos si queremos mejorar nuestras condiciones laborales. Ni la administración central, ni los grupos políticos, ni las comunidades autónomas están defendiendo nuestras reivindicaciones. Os animo a participar activamente y a hacer visibles nuestras necesidades, porque este conflicto nos afecta a todos. Nos afecta a los médicos, afecta a los pacientes y a los ciudadanos, y también a todas las instituciones públicas", ha explicado Vladimir Herrero, representante del Sindicato Médico.

Valoración del conseller de Sanidad; Marciano Gómez, sobre la huelga de médicos / Pilar Cortés

Este portavoz recuerda que esta semana ha tenido lugar la reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica. "Al finalizar la misma, la ministra se apresuró a difundir que se había alcanzado un acuerdo con los médicos, algo que es completamente inexacto y falso. El comité de huelga no ha recibido ninguna oferta que permita desactivar el conflicto".

El comité de huelga señala que sigue abierto a retomar las negociaciones que quedaron suspendidas en el mes de diciembre. "Lo que esperamos en la próxima reunión, si realmente existe la voluntad por parte del Ministerio de Sanidad, es que se nos presente un documento con una serie de soluciones viables que permitan reanudar la negociación y, en su caso, desplazar en el tiempo —que no suspender ni anular— las movilizaciones que ya tenemos convocadas".

En la Comunidad

Además, los facultativos tienen otro frente dentro de la Comunidad Valenciana. Han convocado otra huelga autonómica en abril en defensa de sus derechos laborales y de la calidad asistencial al considerar necesario elevar al conflicto al ámbito autonómico ante "la falta de compromisos firmes" por parte de la Conselleria de Sanidad. Consideran que esto demuestra que "la administración busca titulares, no soluciones, pretendiendo que aceptemos como avances unos decretos incompletos y con impacto peyorativo real y repetido en las condiciones laborales de médicos y facultativos".

Esta semana, CESM-CV ha mantenido dos encuentros consecutivos con el conseller Marciano Gómez. "Pese a ello, la administración continúa sin ofrecer soluciones reales a los problemas que están generando un profundo malestar en la profesión médica".

Entre ellos, citan "la sobrecarga asistencial, las agendas no cerradas que no resuelven la presión asistencia, incertidumbre sobre los Centros de Atención de Urgencias 24 horas (CAU24H) y los PAC 24 horas, ausencia de garantías de guardias y sustituciones, incumplimiento reiterado de la jornada de 35 horas de lunes a viernes tanto en Atención Primaria como en los hospitales, falta de avances en la problemática de los residentes y la negativa a un concurso de traslados previo a las OPE con el 100 % de vacantes".