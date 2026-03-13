Reacciones a la detención de Baño: del silencio de Marián Cano a la "presunción de inocencia" que pide el Consell

El Consell ya ha reaccionado a la detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. José Luis Díez, conseller de Presidencia, ha ejercido este viernes de manera extraordinaria como portavoz del ejecutivo autonómico ante la ausencia de Miguel Barrachina, quien realiza habitualmente la tarea de comparecer ante los medios tras los plenos del Consell.

Tras anunciar los asuntos tratados en el pleno, Díez ha sido preguntado por el arresto de Baño, relacionado con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio de los años 2022 y 2023 en la provincia de Alicante a través de la Diputación, cuando esta institución la presidía Carlos Mazón.

“Es una noticia que, como pueden imaginar, nos ha pillado con el Consell reunido”, ha contestado Díez, que ha dicho ser conocedor de la detención por lo que ha leído en los medios de comunicación. Y ha concluido que la postura del Consell, “en estos casos es de máximo respeto a la actuación a las diligencias judiciales y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, la presunción de inocencia por delante”.

Más reacciones

Desde la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio que dirige Marián Cano se han limitado a reiterar el "máximo respeto" por la actuación policial y judicial. En cuanto a posibles medidas a adoptar, desde la Administración autonómica consideran que la investigación afecta exclusivamente a una entidad privada, que es Facpyme.

En cuanto a la posición de Carlos Baño como presidente de la Cámara de Alicante, señalan que, aunque la Generalitat tiene la responsabilidad de la tutela de estas instituciones, esta tutela se limita a comprobar que las cuentas sean correctas, por lo que no pueden intervenir en la decisión que tomen sus miembros sobre la continuidad o no de Baño en el cargo.

En cualquier caso, también han querido desvincular el bono comerciopor el que supuestamente se investiga a Facpyme, que concedió la Diputación Provincial, del que ha otorgado en distintos ejercicios la propia Generalitat, que se gestiona directamente a través de los ayuntamientos. De esta forma, desde la conselleria señalan que no tienen ningún conocimiento más de las actuaciones que se desarrollan, más allá de lo que ya es público.

Detención

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta mañana al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia. En paralelo, se está procediendo a un registro en la sede de Facpyme en Alicante. Agentes de la Policía Nacional permanecen en el interior de la sede realizando un registro.

Las oficinas se encuentran en la primera planta de la CEV y, según han confirmado fuentes próximas al caso, los efectivos están recogiendo la información y documentación de la Federación de Comercios y Pymes de la provincia de Alicante.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si la patronal del comercio de la pequeña y media empresa de la provincia de Alicante (Facpyme), que preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

Al frente de la Corporación provincial en esa etapa se encontraba Carlos Mazón, impulsor de este programa y exjefe del Consell, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez.

Baño siempre ha presumido de sus buenas relaciones con el expresidente de la Generalitat del que ha llegado a decir que era "un hermano".