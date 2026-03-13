Sanidad atiende en un año a 1.435 escolares de la provincia de Alicante con problemas de salud mental

Las 23 unidades de detección precoz de salud mental en el ámbito escolar de la Comunidad Valenciana han atendido a 3.302 alumnos en sus primeros once meses de funcionamiento, según los datos presentados durante una jornada de trabajo en Alicante con los psicólogos que integran estos equipos encabezada por el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, quien destaca que se trata de una iniciativa prácticamente única en España con la que se está construyendo un "modelo pionero". Considera que los primeros resultados confirman tanto la necesidad del programa como su utilidad para intervenir de forma temprana ante problemas de salud mental en menores.

“Casi se cumple un año desde que se pusieron en marcha las 23 unidades -integradas por más de 60 psicólogos- y ya han atendido a más de 3.300 escolares. Esto demuestra que había una necesidad real y que el sistema está funcionando”, ha señalado. Del total, 1.536 casos corresponden a Valencia, 1.435 a Alicante y 334 a Castellón. Más de 60 psicólogos integran estos dispositivos de atención temprana que trabajan en coordinación directa con los centros educativos de las tres provincias.

Entre los casos atendidos entre las tres provincias, un 20 % están relacionados con conductas autolíticas o intentos de suicidio, lo que convierte a este tipo de situaciones en uno de los principales motivos de intervención.

El acoso escolar es uno de los factores que causan depresión en los escolares / Áxel Álvarez

Evitar

Prácticamente la mitad del total atendido a nivel autonómico son alumnos de centros de la provincia de Alicante, en concreto 1.435 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 366 han mostrado conducta suicida, es decir, un 25,5 %, un porcentaje por encima de la media del territorio.

Según Pérez Gálvez, la detección temprana es fundamental para evitar que estos problemas se agraven. “No voy a decir que se hayan evitado 600 intentos de suicidio (dato de toda la Comunidad), pero es evidente que intervenir de forma precoz permite evitar problemas mayores y ofrecer ayuda antes de que la situación empeore”.

Además de estas situaciones, los equipos también atienden casos de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos del neurodesarrollo, como el autismo o el TDAH. En la provincia de Alicante se contabilizan 275 atenciones por sintomatología depresiva; 181 por ansiedad y síntomas relacionados; 143 por sospecha de trastornos del neurodesarrollo; 45 por alimentarios; 45 por situaciones traumáticas o crisis; 187 por problemas de conducta; 54 por problemas de relación social; 70 por cuestiones de convivencia o violencia escolar; 57 por absentismo y 12 por otras causas.

Los profesionales también atienden casos de depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y del neurodesarrollo

En el sistema educativo

Las unidades están formadas por psicólogos de los servicios de salud mental de cada departamento sanitario, que trabajan en coordinación directa con los centros educativos. En total hay 23 equipos, uno por departamento de salud (Elche, con dos hospitales, tiene una única unidad), aunque en algunos casos se han reforzado en función de la población que atienden.

El objetivo es que los docentes cuenten con un apoyo especializado cuando detectan que un alumno puede estar atravesando una situación complicada.

“Uno de los aspectos que más valoran los profesores es sentirse acompañados. En un aula con 25 alumnos, cuando ven que un chaval tiene un problema, necesitan una respuesta rápida y orientación sobre cómo actuar”, ha detallado el director general.

Intervenir de forma precoz permite evitar problemas mayores y ofrecer ayuda antes de que la situación empeore Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental

A diferencia de otros modelos, los profesionales que intervienen no pertenecen al sistema educativo, sino al sanitario, lo que facilita la continuidad asistencial en caso de que el menor necesite atención especializada.

“La ventaja es que no son psicólogos de educación que derivan al sistema sanitario. Son psicólogos de salud mental que ya forman parte de ese sistema, por lo que pueden valorar el caso desde el primer momento y decidir si es necesario derivarlo a las unidades de salud mental infantil”.

Respuesta rápida

El procedimiento se activa cuando un centro educativo detecta una posible situación de riesgo y la comunica a través de su protocolo interno. A partir de ese momento, el equipo de psicólogos analiza el caso y organiza la intervención. Pérez Gálvez subraya que el programa se basa en un principio claro: la rapidez en la respuesta.

“Cuando hablamos de riesgo de suicidio no podemos empezar con burocracia. El principio fundamental es el pragmatismo. Lo importante es intervenir cuanto antes y después completar todos los protocolos necesarios”, ha declarado el representante de la Generalitat.

En función de la urgencia del caso, la intervención puede realizarse en cuestión de días o en un plazo máximo de una o dos semanas.

No obstante, la actuación directa con el menor requiere la autorización de los padres o tutores, un requisito legal que en algunos casos puede retrasar ligeramente el inicio del proceso.

Un momento de la reunión del director general de Salud Mental con los psicólogos / INFORMACIÓN

Un modelo inspirado en Reino Unido El programa se basa en modelos de intervención desarrollados en Reino Unido, donde la coordinación entre el sistema sanitario y los centros educativos ya se utiliza para detectar de forma temprana problemas de salud mental en menores. En España existen pocas experiencias similares, más allá de algunos proyectos puntuales en la Comunidad de Madrid, en concreto en el Gregorio Marañón con 93 profesionales con la diferencia, ha incidido el director general, de que se realiza con el apoyo de una fundación privada mientras que en la Comunidad Valenciana se financia con fondos públicos.

Según recuerda Pérez Gálvez, la puesta en marcha de estas unidades fue una iniciativa conjunta de las consellerias de Sanidad y Educación, que comenzó a diseñarse en agosto de 2023.

En este sentido, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha señalado que el trabajo conjunto entre ambas ha hecho posible impulsar estas unidades de detección precoz, “que responden a la necesidad expresada por los centros educativos de contar con estructuras estables de acompañamiento, orientación y apoyo ante las crecientes demandas vinculadas al bienestar emocional".

Apoyo a los centros educativos

Además de intervenir en casos concretos, los equipos también ofrecen orientación a los docentes sobre cómo manejar determinadas situaciones en el aula y cómo actuar ante señales de alerta.

“Muchas veces no se trata solo de derivar al alumno, sino de orientar al profesor sobre cómo manejar la situación y qué pasos seguir”, considera Pérez Gálvez.

Entre los factores que pueden influir en el malestar psicológico de los menores se encuentran situaciones como conflictos familiares, presión social o problemas de convivencia escolar, aunque el responsable de Salud Mental subraya que no existe una única causa.

El acoso escolar o bullying, ha señalado, puede ser un factor de estrés importante, pero "la salud mental es algo mucho más complejo y hay que abordarlo desde una perspectiva amplia”.

Revisión del protocolo

Tras casi un año de funcionamiento, la valoración del programa es positiva tanto por los resultados obtenidos como por la coordinación lograda entre los profesionales implicados.

Durante la jornada celebrada en Alicante con los equipos de psicólogos se ha iniciado una revisión del protocolo técnico a partir de la experiencia acumulada en este primer año.

La intención es introducir mejoras que posteriormente se incorporarán a las instrucciones normativas que regulan el funcionamiento del programa, con el objetivo de seguir perfeccionando el modelo y mejorar la respuesta ante los problemas de salud mental en el ámbito escolar.