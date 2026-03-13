Nuevas terapias biológicas permiten reducir el uso de corticoides en las enfermedades autoinmunes

El manejo de las enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus o la vasculitis, ha experimentado avances significativos, gracias a nuevos tratamientos inmunosupresores y terapias biológicas que permiten controlar antes la inflamación y reducir el uso prolongado de corticoides. Así se ha puesto de manifiesto durante una jornada de actualización de conocimientos organizada por el Hospital General de Alicante y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biológica (Isabial), con la asistencia de 140 profesionales de toda la provincia para mejorar el abordaje multidisciplinar de este grupo de patologías.

“Actualmente, intentamos actuar de forma precoz con fármacos más dirigidos para inducir la remisión de la enfermedad y minimizar los efectos secundarios asociados a los tratamientos clásicos”, afirma la jefa de sección de Reumatología del Doctor Balmis y directora Científica de Isabial, la doctora Paloma Vela.

Las manifestaciones cutáneas son uno de los primeros indicadores de estas dolencias

Múltiples órganos

Las enfermedades autoinmunes sistémicas constituyen un conjunto amplio de patologías caracterizadas por afectar a múltiples órganos y sistemas, lo que hace imprescindible la colaboración entre distintas especialidades médicas.

"Son enfermedades complejas que requieren un enfoque multidisciplinar: aunque el primer contacto del paciente suele producirse en Atención Primaria, en el diagnóstico y tratamiento participan varias especialidades”, ha señalado la doctora.

A la jornada ha asistido numerosos profesionales de los centros de salud, un ámbito clave en la detección precoz de estas enfermedades y su derivación a las especialidades correspondientes.

“Los médicos de familia desempeñan un papel fundamental porque son quienes primero pueden sospechar la enfermedad, solicitar las pruebas iniciales y derivar al paciente al especialista adecuado”, ha indicado la doctora Vela.

La sección de Reumatología del Hospital General de Alicante / INFORMACIÓN

Multidisciplinar

Además de Reumatología y Atención Primaria, participan habitualmente en el manejo de estos pacientes especialistas de Neumología, Dermatología, Nefrología, Oftalmología, Ginecología o Medicina Interna, entre otras áreas. “Todos trabajamos de forma coordinada para lograr un manejo adecuado de la enfermedad y conseguir el mejor resultado posible para el paciente”, ha añadido Paloma Vela.

Mejorar la formación y la coordinación entre niveles asistenciales resulta esencial para avanzar en el diagnóstico precoz y el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. “Cuanto antes se detecte, antes se puede iniciar el tratamiento y evitar complicaciones. Al final, el principal beneficiado de esta coordinación es siempre el paciente”, ha concluido la doctora Vela.

Intentamos actuar de forma precoz con fármacos más dirigidos Paloma Vela — Jefa de sección de Reumatología del Doctor Balmis y directora Científica de Isabial

Manifestaciones cutáneas

El programa científico de la jornada ha abordado algunos de los principales grupos de enfermedades autoinmunes sistémicas. La primera mesa ha estado dedicada al lupus eritematoso sistémico, considerado una de las enfermedades autoinmunes más representativas.

En esta sesión, se han tratado aspectos como el síndrome antifosfolípido -una patología autoinmune que puede presentarse asociada al lupus-, así como diferentes manifestaciones clínicas de estas enfermedades. También, se han analizado las manifestaciones cutáneas, que con frecuencia constituyen uno de los primeros signos de estas patologías.

También afectan a los pulmones La jornada también ha incluido sesiones dedicadas a otras patologías autoinmunes y a la afectación de órganos específicos, como el pulmón, ya que alguna de estas enfermedades puede asociarse a enfermedad pulmonar intersticial difusa, una de las complicaciones más relevantes en determinados pacientes.

Arterias

La segunda mesa se ha centrado en las vasculitis, enfermedades caracterizadas por la inflamación de arterias y venas que pueden afectar a distintos órganos. En esta sesión se han revisado diferentes tipos de vasculitis, desde las de grandes vasos, más frecuentes en personas mayores, hasta las de pequeño vaso, que pueden aparecer a cualquier edad y presentar afectación renal.

Asimismo, se ha abordado la enfermedad de Behçet, una vasculitis que puede provocar inflamación ocular.

Muchas de estas patologías se consideran enfermedades raras debido a su baja prevalencia en la población, aunque en conjunto las enfermedades autoinmunes son relativamente frecuentes en la práctica clínica.