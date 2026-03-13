El tiempo en Alicante hoy: viernes de sol, estabilidad y máximas de hasta 23 grados

La provincia de Alicante afronta este viernes, 13 de marzo, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio del sol y el ascenso de las temperaturas tras varios días de tiempo más revuelto. Según la previsión de la AEMET, el día estará dominado por los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio, sin lluvias y con un ambiente mucho más suave durante las horas centrales.

Se trata, además, de una situación muy propia de marzo, un mes de transición en el que el tiempo puede cambiar con rapidez en apenas 24 o 48 horas. Tras jornadas más grises e inestables, este viernes devuelve una imagen más templada y luminosa a la provincia, con valores claramente más agradables al mediodía y primeras sensaciones más cercanas a la primavera.

Ese cambio se va a notar especialmente en las temperaturas máximas. Alicante capital alcanzará los 22 grados, Elche llegará a 23 y Orihuela repetirá también con 23 grados, mientras que en el interior y en la costa las temperaturas también se moverán en registros suaves para esta época del año.

Para hoy viernes, el patrón general en la provincia será el de una jornada estable, con algunas brumas o nubes bajas a primera hora en puntos del litoral, tendiendo a abrirse grandes claros conforme avance el día. El ambiente será fresco a primeras horas, pero muy llevadero después, con vientos flojos y máximas en ascenso en la mayor parte de la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante, el viernes deja una jornada claramente más amable que las anteriores. La previsión apunta a un día estable, con predominio del sol y temperaturas entre 10 y 22 grados. El ambiente será fresco a primera hora, pero mucho más suave y agradable al mediodía.

El tiempo en Elche

En Elche, el día arranca también con tiempo estable y sin lluvias. Los termómetros se moverán entre 9 y 23 grados, con una mañana fresca y un mediodía ya plenamente templado. Será uno de los puntos más cálidos de la provincia durante la jornada.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la previsión mantiene un viernes tranquilo, con cielos poco nubosos y temperaturas entre 12 y 17 grados. El ambiente será algo más fresco junto al litoral, aunque sin rastro del mal tiempo de jornadas anteriores.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda tendrá un viernes estable y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 21 grados, con una primera hora todavía fresca y una notable suavidad térmica conforme avance la jornada.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la previsión es igualmente estable, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas entre 11 y 20 grados. El ambiente será suave durante las horas centrales del día, en una jornada plenamente tranquila en el litoral sur.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, dentro de la Vega Baja, el viernes se presenta con tiempo poco nuboso y sin lluvias. Las temperaturas se moverán entre 9 y 23 grados, en una de las zonas más cálidas de la provincia durante esta jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el viernes llega con estabilidad y cielos abiertos, aunque con fresco matinal. Las temperaturas rondarán entre 9 y 20 grados, dentro de una jornada tranquila y con un contraste térmico marcado entre la mañana y el mediodía.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el día también será estable, con predominio de los claros y sin precipitaciones. Las temperaturas estarán entre 10 y 19 grados, en una jornada suave y mucho más apacible que las vividas durante los últimos episodios de inestabilidad.