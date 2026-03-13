Tráfico en Alicante hoy: accidente en la N-332 en Benissa y retenciones en Torrevieja con 36 incidencias activas
La provincia registra además otro accidente en la CV-836 en Rodriguillo y mantiene varios cortes y afecciones por obras en la A-7, la A-31, la AP-7, la N-340 y la CV-715
La provincia de Alicante suma este viernes 13 de marzo un total de 36 incidencias en 15 carreteras, según la última actualización del parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 11:09 horas. La situación más destacada a media mañana se concentra en la N-332 en Benissa, donde se ha registrado un accidente, y en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde hay retenciones en ambos sentidos.
El accidente más reciente figura en la N-332 en Benissa, en el kilómetro 175,413, en sentido decreciente de la kilometración. El aviso se ha activado a las 10:56 horas como obstáculo fijo por accidente.
La otra incidencia por siniestro del día aparece en la CV-836, en Rodriguillo, donde desde las 09:25 horas se mantiene un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 11,347, en sentido creciente.
Además, la mañana deja un tramo complicado en la N-332 en Torrevieja, donde hay retención por circulación irregular entre los kilómetros 56,83 y 53,92, en ambos sentidos, desde las 09:10 horas.
Junto a esas incidencias, el parte recoge varios obstáculos fijos en otros puntos de la provincia. Es el caso de la CV-81 en Las Virtudes, la N-325 en Crevillent, la A-31 en Petrer, la A-7 en Albatera o la A-31 en la Estación de Monóvar.
Las obras siguen siendo otro de los factores principales del tráfico en Alicante. En la A-7 hay dos actuaciones activas en Ibi, una con arcén cerrado entre Ibi y Castalla y otra con carril derecho cerrado en sentido Alcoy. Ambas están previstas hasta las 13:30 horas.
En la AP-7 también continúan varias afecciones. A la altura de l’Alfàs del Pi hay carril derecho cerrado hasta las 13:00 horas, mientras que siguen los trabajos en Pedreguer, en el túnel de l’Olla-Benissa y en el entorno de Agost y La Alcoraya, donde se mantiene uno de los puntos más delicados de la red provincial por un corte total de larga duración.
La A-31 presenta un corte móvil entre Alicante y Fontcalent hasta las 14:00 horas, y la N-340 en Torrellano mantiene paso por un solo carril con tráfico alternado hasta las 13:00 horas.
Entre las incidencias más graves que siguen activas destaca el corte total de la CV-715 entre Parcent y Tàrbena, previsto hasta el 27 de marzo, así como el corte total de la salida de la A-7 en Realengo, que sigue prolongándose hasta mayo. También continúa interrumpida la circulación en la CV-868 en La Matanza.
