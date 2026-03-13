Vecinos de los barrios colindantes al Parque Central de Alicante rechazan el semisoterramiento de las vías: “Es una chapuza”

Un nuevo giro de guión en el futuro del Parque Central de Alicante que no agrada a los vecinos. El proyecto llamado a transformar la ciudad, que lleva décadas en el cajón, podría acabar conviviendo con las vías del tren entre Ciudad de Asís y la estación de Adif, en la avenida Salamanca.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se refirió el jueves en una entrevista que a “la finalización del semisoterramiento” de las vías. Era la primera vez que el regidor hablaba abiertamente de la ocultación parcial de la infraestructura, que se preveía total.

No esperábamos esto, es gastar dinero tontamente para un proyecto que no queremos Encarni López — Asociación de Vecinos de San Blas

En general, los vecinos de los barrios colindantes han rechazado este “semisoterramiento”. “No esperábamos esto, es gastar dinero tontamente para un proyecto que no queremos”, dice Encarni López, de la Asociación de Vecinos de San Blas.

El compromiso era el soterramiento de las vías, no este invento de semisoterramiento que no soluciona nada Diego Ardanaz — Asociación de Vecinos de Alipark

Por su parte, Diego Ardanaz, de la Asociación de Vecinos de Alipark, afirma que “lo de Barcala es una auténtica Chapuza”, y recuerda que “el compromiso era el soterramiento de las vías, no este invento de semisoterramiento que no soluciona nada y vuelve a dejar la ciudad partida”. Además, lamenta que “cambiar ahora las reglas es engañar a los vecinos”, y cree que el Parque Central “merece un proyecto serio y cumplir lo prometido”.

Que el alcalde no mienta más, que no manipule más y que enseñe de una vez el proyecto Rosario Buyolo — Asociación de Vecinos del PAU 1

Tampoco gusta el semisoterramiento en la Asociación de Vecinos del PAU 1. Rosario Buyolo pide al alcalde “que no mienta más, que no manipule más y que enseñe de una vez el proyecto” que se iba a mostrar públicamente el pasado 2 de febrero por parte del alcalde i del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero la presentación fue suspendida tras el trágico accidente de Adamuz. “El alcalde de Alicante no cuenta con nosotros y va remando de un sitio a otro”.

La zona del futuro Parque Central, frente al Puente Rojo y con las vías ferroviarias visibles al fondo. / Rafa Arjones

No sabemos nada, nadie nos ha dicho nada ni nos ha llamado, y para opinar de esa solución la tendríamos que conocer bien antes Isabel Molina — Asociación de Vecinos Princesa Mercedes

También señala el desconocimiento respecto al proyecto Isabel Molina, de la Asociación de Vecinos Princesa Mercedes. “Nosotros no sabemos nada, nadie nos ha dicho nada ni nos ha llamado, y para opinar de esa solución la tendríamos que conocer bien antes, actualmente es una hipótesis”.

No nos han llamado para nada, llevamos 30 años luchando por esto Lola Ten — Asociación La Voz de la Florida

Lola Ten, de la asociación La Voz de la Florida, también se refiere a la falta de información. “No nos han llamado para nada, llevamos 30 años luchando por esto”, se queja, pide “esperar a conocer bien el proyecto para dar una opinión definitiva”.

Proponen un cambalache para decir que se hará un Parque Central, pero en esas condiciones nunca lo habrá Ernest Gil — Asociación El Templete de Benalúa

Desde la asociación El Templete de Benalúa van más allá y su presidente, Ernest Gil, recuerda que desde hace años reivindican “el retranqueamiento en superficie de la estación”, que “liberaría totalmente el parque de vías”. “Ahora proponen un cambalache para decir que se hará un Parque Central, pero en esas condiciones nunca habrá un Parque Central”, critica Gil, que rechaza tanto el soterramiento como el semisoterramiento y exige el traslado de la futura estación ferroviaria intermodal.

Barcala se dedica a hacer fuegos de artificio al estar cercado por la corrupción Julio Díaz — Asociación Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís

Una solución similar reclama Julio Díaz, de la asociación Nuevos Horizontes de Ciudad de Asís, que advierte que “o se deslinda el proyecto del Parque Central de la construcción de la futura estación intermodal o jamás tendremos Parque Central”. Sobre el semisoterramiento citado por Barcala, Díaz cree que el alcalde “se dedica a hacer fuegos de artificio al estar cercado por la corrupción”, en referencia a las adjudicaciones de vivienda protegida destapadas por INFORMACIÓN a finales de enero, “y se dedica a hacer anuncios mientras el proyecto se retrasa años y años: es muy hiriente”.

Ha habido falta de transparencia con el Parque Central y ocultismo por parte del alcalde con este tema Lorenzo Pérez — Asociación de Vecinos Parque del Mar

Por último, Lorenzo Pérez, de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, se pregunta si “han valido la pena tantos años de lucha para ahora llegar a esto”, y protesta por “la falta de transparencia con el Parque Central y el ocultismo que ha practicado el alcalde con este tema, con un estudio teóricamente viable que no se hace público”.