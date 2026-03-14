Un autobús de la línea que conecta Alicante con el aeropuerto sufre un accidente en Agua Amarga

Un nuevo accidente de un autobús urbano en la zona de Agua Amarga ha vuelto a poner en el foco la seguridad del transporte público en Alicante. El siniestro ha afectado a un vehículo de la línea C-6, el servicio que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto de Alicante-Elche, una de las rutas con mayor número de usuarios, especialmente turistas y trabajadores.

El accidente ha sido denunciado por el comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, concesionaria del transporte urbano, que advierte de la falta de medidas de seguridad en la zona y del envejecimiento de la flota que presta servicio en la ciudad.

Según el comité, el tramo donde ocurrió el accidente se ha convertido con el paso de los años en un "punto negro" para la seguridad vial. En este mismo lugar ya se produjo un accidente mortal hace cuatro años. A pesar de los antecedentes y de los avisos trasladados por trabajadores y representantes sindicales, aseguran que no se han adoptado medidas para corregir los riesgos existentes.

Entre los problemas señalados se encuentra el trazado de doble sentido de la vía, la ausencia de protecciones y señalización preventiva y la presencia constante de tráfico pesado, factores que, según los trabajadores, aumentan el peligro tanto para los conductores como para los usuarios del transporte público.

Deficiencias en varios puntos de la red

El comité sostiene que la situación de Agua Amarga no es un caso aislado y que existen otros puntos conflictivos en la red urbana de autobuses. Entre ellos mencionan los carriles bus en contrasentido de las avenidas de Jijona y de Alcoy, donde la combinación de tráfico intenso, la proximidad de centros escolares y la falta de vallados de protección para peatones ha provocado accidentes graves en el pasado.

Momentos después del accidente, donde el vehículo sufrió graves daños. / INFORMACIÓN

Los representantes de los trabajadores aseguran que han solicitado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Alicante la instalación de elementos de protección, aunque, según indican, estas peticiones han sido rechazadas por motivos técnicos o presupuestarios.

También denuncian la ubicación de algunas paradas en lugares que consideran "inseguros" o "inadecuados", como una situada dentro de una gasolinera en la avenida de Novelda, así como la existencia de paradas que todavía no están adaptadas ni son plenamente accesibles.

Un autobús con casi 15 años

El vehículo implicado en el accidente, identificado como el autobús número 641, tiene 14 años y 11 meses de antigüedad. Según el comité, el autobús procede de Bilbao, donde fue retirado al superar el límite de diez años establecido para circular en su red de transporte.

Los representantes sindicales afirman que llevan más de un año alertando ante la empresa y al Consell del envejecimiento de la flota y reclamando una renovación urgente. La queja presentada se encuentra actualmente en estudio por el Síndic de Greuges.

Reconocimiento a la conductora

El comité también ha querido destacar la actuación de la conductora del autobús implicado, cuya intervención, aseguran, evitó que el accidente tuviera consecuencias más graves. Los representantes de los trabajadores subrayan el "alto nivel de profesionalidad y responsabilidad" de la plantilla, que afronta su trabajo diario en condiciones que consideran mejorables.

Tras el accidente, el comité de empresa exige a las administraciones la adopción inmediata de varias medidas, entre ellas la renovación progresiva de los autobuses con más de diez años de servicio, la revisión de los puntos considerados peligrosos en la red urbana, la reubicación de paradas inseguras y la instalación de elementos de protección peatonal en zonas escolares y de alto tránsito.

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Los representantes de los trabajadores advierten de que la combinación de infraestructuras deficientes, tráfico intenso y una flota envejecida puede seguir provocando incidentes si no se adoptan soluciones a corto plazo.