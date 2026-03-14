El barrio San Antón de Alicante: mejor movilidad peatonal y circulación del tráfico

El departamento de Tráfico de la concejalía de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Alicante ha modificado la circulación y estacionamiento de vehículos en el barrio de San Antón en atención a una solicitud de los vecinos. La calle Gloria pasa a ser peatonal, entre las calles Trafalgar y Pozo, debido a su estrechez que imposibilita compatibilizar el paso de peatones y vehículos. Al mismo tiempo, en esta dos últimas se sustituye en sendos tramos el aparcamiento en cordón de coches por motos, para ganar un metro al carril de circulación.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha explicado que “estas modificaciones atienden a la solicitud formulada por la Asociación de Vecinos de San Antón con el objetivo de favorecer el tránsito peatonal, al tiempo que se mejora el circuito entre sus dos viarios principales para el facilitar el paso del vehículo privado”.

Concretamente, se peatonaliza el tramo de la calle Gloria, entre las calles Pozo y Trafalgar, y se elimina el tráfico dado que es inviable la circulación de vehículos y peatones en este espacio con un ancho entre fachadas de solo 3,5 metros, al disponerse de un itinerario alternativo para los vehículos por la calle Pozo para llegar al mismo espacio. Es por ello que Tráfico activará una actuación de cierre al tráfico de este tramo mediante señalización horizontal y vertical, además de con la colocación de hitos que impidan el paso a los vehículos.

De la misma forma, en la calle Pozo, en el tramo comprendido entre las calles Gloria y Empecinado, donde la calzada se estrecha y dificulta la circulación de los vehículos, que obliga a los de mayor tamaño a utilizar incluso la acera derecha para poder pasar, se va a proceder a la modificación del aparcamiento de coches en cordón por motocicletas, con el objetivo de ampliar en un metro el carril de circulación y evitar que los vehículos tengan que invadir la acera.

También en la calle Trafalgar se procede el cambio de la banda de estacionamiento en cordón a la derecha entre las calles Gloria y Esperanza. Actualmente, los coches aparcan a la izquierda lo que dificulta el radio de giro hacia la calle Esperanza debido también a algún estacionamiento indebido que obliga a los vehículos a hacer maniobra. De esta forma, se evita esta posibilidad de que se realicen estacionamientos indebidos y se contribuye a reducir la velocidad en la vía al obligar a los vehículos a realizar una chicane.

Noticias relacionadas

De Juan ha señalado que la adopción de estas soluciones han sido remitidas tanto a la asociación vecinal como a los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) en aras a mejorar la movilidad interna en el barrio y la accesibilidad de los servicios de emergencia.