El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Alicante: la suerte sonríe a la ciudad

La fortuna ha vuelto a sonreír con fuerza en la provincia de Alicante. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 14 de marzo de 2026 ha caído íntegramente en la ciudad de Alicante, donde se ha vendido el número 52847.

El número ganador se ha vendido en el punto de venta situado en la calle San Mateo, 16, un establecimiento que este sábado se ha convertido en el epicentro de la suerte en la capital alicantina.

Segundo premio del sorteo

La suerte no se ha quedado solo en la capital. El segundo premio del sorteo, el número 29203, ha estado muy repartido por diferentes ciudades de España, pero también ha dejado parte del premio en la provincia de Alicante.

Administración de El Campello que ha vendido el segundo premio / INFORMACIÓN

En concreto, se ha vendido en El Campello, en el punto de venta ubicado en Avenida Ausiàs March, 1, local 6. Este establecimiento también ha validado décimos premiados, lo que significa que parte de la fortuna del segundo premio ha llegado a esta localidad alicantina.

Reintegros del sorteo

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado reintegros para los números terminados en 1, 5 y 7, lo que permite recuperar el importe del décimo a quienes tengan boletos acabados en esas cifras.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.